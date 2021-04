Lee Kwang Soo deja Running Man

ⓒ YONHAP News

El actor Lee Kwang Soo dejará el programa de entretenimiento de SBS "Running Man", después de 11 años. El día 27 de abril, la agencia King Kong by Starship, que representa a este actor, explicó que Lee ha venido recibiendo rehabilitación por una lesión tras el accidente que tuvo en 2020, pero resultaba difícil mantener su mejor condición. Agregó que desde el accidente, ha venido comentando al respecto con otros miembros del programa, artistas y productores hasta tomar la decisión, para no recargarse tanto física como emocionalmente. El equipo de producción dijo respetar la decisión del actor, aunque aún no han definido quien reemplazará a Lee Gwang Soo.