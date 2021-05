El Día del Niño y el Día de los Padres

El 5 de mayo es el Día del Niño en Corea. Este año, al igual que el año pasado, la pandemia ha puesto las cosas difíciles para que las familias salgan a festejar la fecha con sus hijos. Hay un dicho coreano que dice que hace falta toda una aldea para criar bien a un niño, pero en estos días sería más apropiado decir que hace falta el mundo entero. Es decir, todo el planeta debería comprometerse a convertir este mundo en un lugar feliz para los niños. En el pansori “La canción de Sim Cheong” hay un pasaje en el que el ciego Sim mendiga leche a las mujeres que amamantan para alimentar a su hija recién nacida. Su esposa murió a los pocos días de dar a luz y lo dejó completamente solo y perdido, por lo que, con la bebé en brazos, se dirigió al molino, al pozo de agua y a todos los lugares donde se reunían las mujeres para mendigar un poco de leche materna. Afortunadamente, las mujeres de la aldea amamantaron a Sim Cheong con el mismo amor que lo hacían con sus hijos. Inmensamente agradecido, el ciego Sim sonrió por primera vez desde la muerte de su esposa.

“Mendigando leche” (“La canción de Sim Cheong”) - Sung Chang Soon, con Kim Deok Su en el tambor





Seguramente el mayor deseo de una mujer embarazada es tener un hijo sano. Todo lo demás, que sea guapo, inteligente o lo que sea, nos parece secundario. Sin embargo, a medida que crece el niño, quién sabe por qué, los padres empezamos a demandar cada vez más cosas de nuestros hijos. Y cuando ellos se ponen rebeldes durante la adolescencia, hasta se nos escapan maldiciones por haberlos traído al mundo. Por supuesto, no son más que rezongos, producto de un enojo momentáneo. Lo que los padres deseamos de verdad para nuestros hijos es que vean, sientan y experimenten lo más hermoso de este mundo, es decir, que sean felices y tengan una vida plena. La canción “Una oración por un bello mundo” que compuso Yu Eun Seon habla precisamente del mundo que desean los padres para sus hijos. La letra dice lo siguiente: “Querido hijo, ¿sabes cuán grande es este mundo? Es tan vasto que no acabarás nunca de recorrerlo. Tomaré una estrella y la pondré junto a tu cabecera para que vigile tu sueño. Tomaré el lucero de la mañana para que tengas dulces sueños”. Los dejo con la canción que canta Park Ae Ri. Verán que tiene una melodía tan bonita como su letra.

“Una oración por un mundo bello” - Park Ae Ri





Hay una canción folclórica de la región de Gyeonggi-do que se llama “Hoisimgok”, que significa algo así como “cambio de actitud”. La letra de la canción conmina a la persona que ha vivido como se le ha cantado la gana a cambiar de actitud y reflexionar sobre cuál es la mejor manera de vivir como seres humanos. Una de las partes más conmovedoras es aquella en la que el hijo toma conciencia del amor que le dieron sus padres. Dice así: “Mi padre me dio los huesos y mi madre la carne para poder traerme a este mundo. Rezaron a los dioses durante diez meses para que me acompañara la fortuna y tuviera una larga vida. Mientras crecía, me protegieron del frío en el invierno y del calor en el verano. Lo dieron todo para criarme de la mejor manera. Sin embargo, no fui consciente de todo el amor que me dieron hasta que me hice mayor”. En efecto, a veces los padres son demasiado viejos o ya han fallecido cuando maduramos lo suficiente para apreciar el sacrificio que hicieron por nosotros. El Día de los Padres es este sábado 8 de mayo. Demóstremosles nuestro agradecimiento y amor mientras todavía los tenemos junto a nosotros.

“Hoisimgok” - Ahn Bi Chwi