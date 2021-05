Recetas de temporada: Sopa de abadejo seco (북엇국)

ⓒ Getty Images Bank

El plato que les invitamos a conocer hoy es una sopa bastante frecuente en la mesa de los coreanos. El protagonista es bugeoguk o sopa de abadejo seco, muy conocida en Corea como un manjar ideal para aliviar la resaca.

Su principal ingrediente es “bugeo” que en coreano alude al abadejo adulto secado a la brisa del mar durante unos 60 días. Contiene abundante metionina y aminoácidos, sustancias que ayudan a desintoxicar el cuerpo del alcoho y fortalecer el hígado. Además, es rico en proteínas y colágenos. El abadejo seco es un alimento vulnerable a la humedad y propenso a desarrollar moho, por lo que se recomienda almacenarlo con hojas secas de té verde y en un lugar aireado y con sombra. En la antigüedad, los coreanos consideraban el abadejo símbolo de bienestar y como “un ser” que podía comunicarse con los dioses celestiales y prevenir males. Como el abadejo seco era un alimento que la gente de a pie podía conseguir fácilmente desde mediados de la dinastía Joseon, solía formar parte de la mesa de ofrenda en los ritos tradicionales, costumbre que se mantiene hasta el día de hoy.

No se sabe exactamente cuándo los coreanos empezaron a consumir abadejo seco en sopa, pero un registro histórico del año 1924 menciona el guiso de abadejo seco o “bugeojjigae”. No obstante, se cree que la sopa de abadejo seco comenzó a ser ampliamente considerada un alimento común y representativo para mitigar la resaca más tarde, aproximadamente en los años 60. Los coreanos suelen preparar la sopa de abadejo seco con brotes de soja, o “kongnamul” en coreano, pues el abundante ácido aspártico y la vitamina C de este ingrediente ayudan a desintoxicar el cuerpo.





ⓒ Getty Images Bank

¿Y cómo preparar la sopa de abadejo seco? Les invito a conocer ahora mismo la receta de bugeoguk, paso a paso.

Los ingredientes necesarios son: un poco de abadejo seco, un tercio de nabo, una cebolleta verde, un puñado de anchoas secas, una plancha de 10 cm de lado de algas kelp, tofu, un huevo, aceite de sésamo, salsa de soja y sal.

Primero, cortamos el nabo en cubos de 3 cm de largo y ancho y 0,5 cm de espesor, y la cebolleta verde en juliana. En una olla grande ponemos a hervir un litro de agua. Echamos las algas kelp y las anchoas secas y las retiramos después de dejar hervir unos 15 minutos. Ahora, cortamos el abadejo seco en trozos pequeños y los ponemos a remojar en agua unos minutos para ablandarlos. Luego escurrimos el líquido apretándolos suavemente con las manos. En otra olla caliente, ponemos un poco de aceite de sésamo y salteamos el abadejo y agregamos el nabo cortado. Cuando esté más o menos cocido, añadimos el caldo y el tofu cortado en cubitos de 1 centímetro. Condimentamos con dos cucharadas de salsa de soja y una pequeña cucharadita de sal. Cuando hierva y los ingredientes estén cocidos, agregamos el huevo diluido y la cebolleta verde cortada, y lo removemos con una cuchara. Dejamos hervir unos minutitos más y ya está: lista para disfrutar una sabrosa sopa de abadejo seco.