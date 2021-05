Do Kyung Soo, entre los 200 mejores actores de Corea

ⓒ SM Entertainment

Do Kyung Soo, conocido por su nombre artístico D.O. de EXO, participó en una sesión de fotos parte de la campaña 'KOREAN ACTORS 200', con la que el Comité de Promoción de Cine busca presentar al mundo a los 200 actores que representan el presente y el futuro del cine coreano.

Por el momento Do ha aparecido en varias películas como 'Cart', 'Pure Love', 'Room No. 7', 'Hyung', 'Along with the Gods', 'Swing Kids', etc. Ha sido reconocido por destacadas habilidades de actuación de amplio espectro, al tiempo de consolidar su presencia como actor.

Tan pronto como terminó el servicio militar obligatorio, Do intervino en la película ‘The Moon’ junto con el actor Seol Gyeong Gu, además de ser el protagonista principal de la película 'El secreto inconfesable', demostrando ser un actor buscado por Chungmuro, el Hollywood coreano.