Nuevo hogar para la “colección Lee Kun Hee”

La donación de la vasta colección privada de arte que dejó como herencia el presidente de Samsung, Lee Kun Hee, aumenta la rivalidad entre las distintas regiones del país por ofrecer un museo para exhibirla. Por ahora ocho gobiernos municipales o locales compiten por ello, incluyendo Busan, la segunda mayor ciudad de Corea, y Sejong, localidad donde varios ministerios tienen su sede.

También compite Daegu, cuyas autoridades justifican albergar el museo de la “colección Lee Kun Hee” al ser “la cuna” del difunto presidente de Samsung.

Postura similar presenta el distrito de Euiryeong, en la provincia de Gyeongsang del Sur, al destacar los vínculos entre la localidad y el fallecido magnate, alegando que creció en esa zona con su abuela.

Busan, por su parte, tiene a favor su notable condición geográfica y el estatus como uno de los destinos turísticos más importantes de Corea.

Esta rivalidad interregional por acoger la “colección Lee Kun Hee” se atribuye a los grandes efectos directos e indirectos que podría generar no solo para el progreso del arte y la cultura de una zona, sino también para una economía local, en vista de las obras de incalculable valor que incluye esa colección. Sin embargo, no considera la voluntad de los herederos, que si bien no pusieron condición alguna a la donación artística, sí parecen hacer seleccionado con mucho esmero y objetivamente las obras para que estén a cargo de la entidad más adecuada, al repartirlas entre varias instituciones estatales o públicas, como el Museo Nacional de Corea, el Museo Nacional de Arte Moderno Contemporáneo, el Museo de Arte de Daegu y el Museo de Arte de Gwangju.

Como era de esperar, ya han surgido críticas a la feroz rivalidad por albergar la herencia artística de Lee Kun Hee, y algunos afirman que lo más sensato y prudente será usar ese patrimonio conforme con la voluntad de los donantes, en vez de crear un nuevo museo y distribuir arbitrariamente las obras.