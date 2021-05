I-ON Communications, innovar en datos no estructurados

ⓒ I-ON Communications Co., Ltd.

Establecida en 1999, I-ON Communications es una una empresa innovadora en el campo de la gestión de datos no estructurados. Los datos no estructurados son megainformación que no está almacenada ni clasificada en una base de datos convencional, como documentos de Word, imágenes digitales o archivos de vídeo o de audio, entre otros. Las soluciones digitales de la empresa coreana permiten estructurar esos datos mediante un modelo organizado. Por ejemplo KBS, que también es uno de sus clientes, ha producido y retransmitido un sinfín de telenovelas, y si alguien quisiera encontrar una serie concreta en la web, podría hacerlo fácilmente gracias a esta tecnología para ordenar los contenidos. Habitualmente, los “datos no estructurados” suelen llamarse “contenidos”. Así, I-ON Communications se ha convertido hoy en una de las firmas representativas de Corea en cuanto a sistemas de gestión de contenidos (CMS), contando con la mayor cantidad de herramientas para administrar contenidos webs del país.





Con el avance de las tecnologías, se ha generado un boom de datos no estructurados. El sistema de gestión de contenidos de I-ON Communication permite organizar y aprovechar una información digital que posee un enorme potencial de usos, tales como para desarrollar estrategias de marketing y publicidad. Los usuarios del sistema pueden obtener la información que necesitan de manera más eficiente, y eso se traduce en una mayor productividad en sus trabajos. En concreto, se dedica al desarrollo de software en tres ámbitos: sector empresarial, deportivo y energético. Los programas energéticos TIC están diseñados para ahorrar energía, mientras que el deportivo se enfoca en mejorar el rendimiento de los atletas, para alcanzar mayores logros. Los servicios de contrato electrónico de I-ON Communications han tenido también buena acogida en el mercado en tiempos de coronavirus y distancia social. Cabe destacar que fue galardonado con el premio del ministro de Ciencia y TIC en 2020 por su contribución al desarrollo industrial y por mejorar la imagen del país. La tecnología ha sido el factor clave de su éxito. En la actualidad posee 69 patentes nacionales y 12 internacionales. Entre las tecnologías desarrolladas, destaca en administración de datos no estructurados, al poder gestionar gran cantidad de información en poco tiempo.