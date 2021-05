STEALIEN, soluciones de ciberseguridad

ⓒ STEALIEN

STEALIEN es un proveedor de soluciones que desde su establecimiento en 2015 se enfoca a ayudar a las empresas en seguridad informática, desde soluciones de seguridad para aplicaciones móviles, hasta simulaciones de ciberataques para comprobar su nivel de seguridad y detectar vulnerabilidades. El nombre de la empresa STEALIEN proviene de contraer “robamos tecnología de los extraterrestres” (We STEAL ALIEN technology) en inglés. De hecho, el fundador de la empresa, Park Chanam, fue un hacker de sombrero blanco, es decir, de los buenos, ampliamente conocido en el mundo de la seguridad cibernética por ganar varias competiciones dentro y fuera de país. No en vano, fue premiado cuando estudiaba en la secundaria en DEF CON, una de las convenciones de piratas informáticos más importantes del mundo, y también incluido en la lista de 2018 de líderes asiáticos menores de 30 años de la revista Forbes. Hoy en día, ofrece servicios de consultoría en ciberseguridad al simular pruebas de ataque para analizar el nivel de seguridad, detectar vulnerabilidades y proporcionar soluciones adecuadas. Los clientes de STEALIEN no son solo empresas privadas, sino también instituciones gubernamentales, como fiscales y gobiernos regionales, lo que implica que su tecnología ha sido reconocida en el país. También anima y apoya iniciativas de investigación y desarrollo de sus empleados, permitiendo crear nuevas innovaciones y servicios de seguridad informática de alta calidad.





STEALIEN es muy conocida gracias a dos productos estrella: la “Serie AppSuit” y el “Sistema Cyber Drill”*. La primera es una herramienta de seguridad para aplicaciones móviles que permite proteger los datos informáticos, para evitar que un hacker pueda alterar o manipular las aplicaciones de un dispositivo móvil. Por ejemplo, un hacker puede falsificar o aprovechar los puntos flacos de una aplicación para instalar un código malicioso antes de que la entidad bancaria la distribuya y los usuarios comiencen a descargarla. AppSuit permite bloquear estas amenazas, y ofrece un entorno de mayor seguridad a los usuarios en aplicaciones de dispositivos móviles. El segundo, el Sistema Cyber Drill es un programa de entrenamiento en ciberseguridad, donde el usuario puede aprender y experimentar las técnicas más comunes de ataque y de defensa de redes, para hacer frente a riesgos de seguridad informática. STEALIEN ha crecido de manera continuada multiplicando por diez sus ventas en los últimos cinco años. Además, su fundador, fue seleccionado como Emprendedor respetado de 2020 por el Ministerio de Pymes y Startups, convirtiéndose en la persona más joven en lograr dicho galardón. Es más, los programas de la empresa coreana fueron incluidos en la lista del Ministerio de Ciencia y TIC, de entre los doscientos programas con mayor potencial de crecimiento de 2020.