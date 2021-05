Empresas coreanas planean inversiones masivas en EEUU

ⓒ YONHAP News

Una importante delegación empresarial acompañó al presidente Moon Jae In en su viaje oficial a Estados Unidos desde el día 19 hasta el 22 de mayo. Antes de la cumbre bilateral entre los presidentes de ambos países, varias empresas surcoreanas anunciaron sus planes de invertir 44 billones de wones, unos 39.000 millones de dólares, en la primera economía del mundo. Hacer frente al cambio climático y liderar la cadena de suministro global en las industrias de alta tecnología, incluidas semiconductores y baterías, son las prioridades de la administración de Joe Biden. Las inversiones a gran escala por parte del sector empresarial surcoreano en Estados Unidos están en consonancia con dicha postura de Washington, pero por otro lado, preocupa que remitan las inversiones y empleo en el país. Las empresas globales quieren invertir en semiconductores, baterías, electrodomésticos y vehículos de Estados Unidos, pese a tener menos ventajas que China en coste de mano de obra y nivel de producción, para subirse al tren de las políticas económicas de Biden de reactivar el sector tecnológico con el “Green New Deal”, la apuesta por una reconstrucción verde, y el “Buy American”, iniciativa para impulsar la compra de productos estadounidenses. Los semiconductores se han convertido en la clave de la hegemonía tecnológica mundial entre Washington y Beijing. El Gobierno estadounidense busca alinearse con las empresas surcoreanas para reforzar el sector, mientras que para las compañías coreanas, sumarse a la cruzada verde de Biden les dará mayor presencia en el mercado estadounidense y no quedar atrás en negocios de alta tecnología.





Hyundai Motor fue la primera en anunciar su plan de inversión en Estados Unidos por un monto de 7.400 millones dólares durante los próximos cinco años para producir vehículos eléctricos. LG Energy Solution anunció en abril su plan de construir con General Motors (GM) una segunda planta conjunta de baterías de autos eléctricos en Ohio, Estados Unidos, además de invertir más de 5 billones de wones, unos 4.400 millones de dólares, hasta 2025 para asegurar su capacidad de producir baterías en suelo estadounidense. En tanto, la compañía surcoreana SK Innovation decidió establecer una empresa conjunta de baterías para vehículos eléctricos con Ford, el segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos. Por otro lado, la industria de semiconductores también ha elegido a la primera economía del mundo como destino de inversión. Samsung Electrónica hará una gigantesca inversión de 17.000 millones de dólares, la mayor suma, para crear nuevas líneas de producción de fundición de semiconductores en Estados Unidos, mientras que SK Hynix, el segundo mayor fabricante de chips de Corea, planea destinar 1.000 millones de dólares en un centro de investigación y desarrollo (I+D) a gran escala en Silicon Valley.