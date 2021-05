El nuevo folclore

Hubo un famoso comediante llamado Shin Bul Chul en la época de la dominación japonesa que tenía su propia compañía de actuaciones. Originalmente era actor y dramaturgo, pero fue arrestado por criticar el gobierno colonial japonés y se cambió de profesión para contar historias que satirizaban la triste realidad. Uno de sus amigos fue el conocido compositor Moon Ho Wol. Un día volvían del funeral de un amigo y tomaron uno de los pequeños botes ferry que en aquella época se usaban para cruzar el río Han. Era un hermoso día primaveral y la barca surcaba suavemente las aguas entre los sauces llorones que sombreaban las riberas. En contraste con este plácido escenario natural, el pueblo coreano sufría lo indecible bajo el yugo japonés. Con esta ironía de los tiempos en mente, los dos amigos fueron a un bar e hicieron una canción. Shin Bul Chul se encargó de escribir la letra y Moon Ho Wol compuso la música. Un tiempo después el cantante Park Bu Yong grabó y publicó el tema, que pasó a la historia como una canción folclórica de la región de Gyeonggido y con el nombre “Nodeul Gangbyeon”.

“Nodeul Ganbyeon” - Jeon Young Ran y Preludio





Para ser exactos, la canción que acabamos de escuchar no es una canción folclórica propiamente dicha, ya que se conoce su fecha de composición y quiénes fueron sus autores. Sin embargo, la canción se hizo tan popular que todo el mundo la llegó a conocer y cantar en la época, por lo que terminó por arraigar como canción folclórica con el tiempo. Además de “Nodeul Gangbyeon”, hay varias canciones de la época de la dominación japonesa o inmediatamente posteriores que se consideran parte del acervo popular bajo el nombre genérico de “nuevo folclore”. Una de ellas es el “Taepyeongga de Gyeonggi”. Esta canción fue compuesta por Jeong Sa In, que solía tocar la flauta en la Banda Militar del Imperio Daehan de Corea. La grabó y la dio a conocer al público una antigua gisaeng convertida en diva y cantante que se llamaba Seonwoo Ilseon en 1935. Es una canción que se basa en un ritmo tradicional, pero tiene tintes de vals y se toca con instrumentos occidentales. El maestro Lee Eun Ju le hizo cambios para crear su propia versión cuando se refugió en Daegu durante la Guerra de Corea. El público, agotado por las tragedias de la guerra, adoró la canción, pues su letra anima a la gente a encontrar la alegría en el mero hecho de estar vivos porque desesperarse y enfurecerse no conduce a ninguna parte. Hoy los dejo con una versión jazzística de “Taepyeongga”

“Taepyeongga” - Kim Yong Woo





Mientras que la mayoría de las canciones del nuevo folclore de la región de Gyeonggi nacieron durante el período de la dominación japonesa, los temas del nuevo foklore de la región meridional surgieron después de la independencia del país en 1945 de la mano de las compañías de actuaciones de mujeres. Hasta entonces las compañías de ópera tradicionales o “changgeuk” estaban compuestas por hombres, y había pocos papeles y oportunidades para las mujeres. Después de la liberación de Corea, un grupo de cantantes mujeres formaron su propia compañía de ópera tradicional con el nombre de “gukgeuk” y crearon un gran número de nuevas producciones musicales, en su mayoría basadas en los cuentos tradicionales del país. Muchas de las canciones pasaron a formar parte del folclore nuevo de la región meriodional. Entre ellas, se encuentra el tema que les presentamos hoy. Se llama “Dongbaek Taryeong” o “Canción de las camelias” y la compuso en su juventud Cho Young Sook, que fue una gran maestra del “baltal”, un espectáculo de marionetas movidas con los pies. La música es del maestro de la cítara ajaeng Han Il Seob.

“Dongbaek Taryeong” - Kim Su Yeon