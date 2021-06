Reacción norcoreana a supresión de límites sobre misiles en Corea del Sur

ⓒYONHAP News

Corea del Norte ha lanzado fuertes críticas contra la suspensión del acuerdo sobre misiles entre Seúl y Washington, mantenido durante largo tiempo y que limitaba el desarrollo balístico por parte de Corea del Sur. Sin embargo, el Gobierno surcoreano guarda prudencia y seguirá atento a la reacción de Pyongyang, aún después de que el régimen aludiera a la retirada de las pautas sobre misiles como un “deliberado acto de hostilidad”.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte publicó esta semana una nota de opinión sobre el fin del acuerdo de misiles entre Corea del Sur y Estados Unidos, expresando que ese hecho muestra la doble cara de Washington y sus políticas hostiles hacia Pyongyang. Así, acusa a Estados Unidos de doble rasero, pues mientras condena las medidas de autodefensa de Corea del Norte por violar las resoluciones de Naciones Unidas, permite un desarrollo balístico ilimitado a sus aliados. Enfatizó que ese gesto refleja la clara hipocresía del Gobierno estadounidense, pues mientras finge estar abierto al diálogo, continúa alimentando el antagonismo y la tensión.

En la reciente nota de opinión, Corea del Norte critica que Estados Unidos pretende instigar la carrera armamentística en el nordeste asiático para finalmente obstruir el progreso de Corea del Norte, y que su verdadero objetivo es desplegar misiles de medio alcance apuntando contra las naciones de la zona. Además sostiene que esa maniobra evidencia la ambición bélica de Corea del Sur y Estados Unidos, que tras la suspensión de las pautas sobre misiles, quedarán sin argumentos para criticar a Pyongyang por reforzar su poder de autodefensa.

Ante esta reacción de Corea del Norte, el Gobierno surcoreano muestra cautela, máxime considerando que la nota de opinión la firma un comentarista sobre asuntos internacionales de la Agencia Central de Noticias norcoreana, y no un alto cargo del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte. Es más, el Ministerio de Reunificación consideró impropio que Seúl emita una respuesta o reacción oficial a una nota particular de un comentarista de prensa, mientras que el Ministerio de Defensa aclaró que la retirada de las limitaciones al desarrollo de misiles es algo que Corea del Sur lleva buscando y negociando con Estados Unidos desde hace tiempo, siempre fiel a los principios de transparencia y confianza internacional en el pacto de no proliferación de armas.