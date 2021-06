TXT y ENHYPEN: “Artistas Emergentes” elegidos por Grammy

ⓒ Big Hit Music

Tomorrow by Together (TXT) y EHNYPEN, de la mega agencia HYBE, han sido incluidos en la lista de las “Cinco bandas coreanas emergentes que debes conocer (5 Rising Korean Artists To Know) de los Grammy.





En un artículo publicado el 30 de mayo, Grammy afirma que Corea del Sur se ha convertido en el epicentro de la cultura popular, gracias a las bandas de K-pop que destacan en el mundo por su poderoso fandom, su abrumadora influencia en redes sociales y sus músicas adictivas. En alusión a la nominación de BTS en los Grammy Awards 2021, presentó algunos de los artistas emergentes de la actualidad, entre los que se incluyen TXT y ENHYPEN.





En concreto, destacó el talento extraordinario de TXT como cantantes, productores y compositores, capaz de generar empatía entre la generación Z con sus bellas canciones poéticas.





En cuanto a ENHYPEN, lo presentó como una de las bandas novatas más destacadas, con cada vez mayor presencia en la industria, gracias a sofisticadas canciones, sólidas habilidades de canto y coreografías impecables.

TXT hizo un exitoso comeback el 31 de mayo con un segundo álbum de estudio “The Chaos Chapter: FREEZE”, que vendió más de 700 mil copias en preventa. En tanto, ENHYPEN recientemente concluyó la promoción de su segundo mini álbum “BORDER: CARNIVAL”, y planea debutar en Japón el 6 de julio con el sencillo “BORDER”.