¡Oh! Pensión Samgwang (2) 제가 좀 바빠서요

Subtítulos

우재희: 이거 술집에서 주우셨죠.

Woo Jae Hi: Esto lo cogió en un bar, ¿no?

황나로: 아뇨. 길에서.

Hwang Na Ro: No. En la calle.

우재희: 길에서요? 하... 이거 주인 전화도 안 왔죠? 잃어버린 줄도 모를 거야 지금.

Woo Jae Hi: ¿En la calle? Vaya… El dueño de esto ni siquiera ha llamado, ¿no? Seguramente ni siquiera sabe que lo ha perdido.

황나로: 그럼 이만.

Hwang Na Ro: Con permiso.

우재희: 저기, 차 한 잔 하고 가세요. 수고하셨는데.

Woo Jae Hi: Espere, le invito a tomar algo. Quiero agradecerle su esfuerzo.

유실장: 그러세요. 앉으세요.

Asistente Yu: Sí, tome asiento, por favor.

황나로: 아니 괜찮습니다.

Hwang Na Ro: No se preocupe, gracias.

우재희: 일부러 여기까지 오셨는데 한 잔 하고 가세요.

저는요, 아직까지 이런 모범시민이 계시다는 거에 제가 다 흐뭇하네요.

Woo Jae Hi: No sería correcto dejarle ir así después de haber venido a propósito hasta aquí. No sabe lo gratificante que es para mí saber que aún hay ciudadanos tan ejemplares como Ud.

황나로: 제가 좀 바빠서요. 수고하세요.

Hwang Na Ro: Es que estoy ocupado. Hasta luego.





Expresión de la semana

제가 좀 바빠서요

Pronunciación: jega jom bappaseoyo

Traducción: Es que estoy ocupado





Explicación gramatical

제가 좀 바빠서요 es una oración afirmativa que empieza con el pronombre personal 제가, que es el equivalente a 내가 (yo). Literalmente se traduce como: es que estoy un poco ocupado.

Esta frase se usa para rechazar cortésmente una propuesta, cuando alguien nos invita a tomar algo o a quedarnos más tiempo en un sitio. Aunque generalmente la decimos para excusarnos porque estamos ocupados, también la podemos emplear como respuesta para rechazar una invitación sin dar una razón clara de por qué no la aceptamos.

제가 좀 바빠서요 es una expresión perteneciente al registro semiformal, por lo cual incluye el pronombre personal 제가 (yo, primera persona) y la terminación 요, correspondiente a dicho registro. Para elevarla aún más al nivel honorífico mantendremos el pronombre personal 제가, pero le agregaremos la frase ‘이만 가봐야겠습니다’ seguidamente a la expresión original: 제가 좀 바빠서 이만 가봐야겠습니다 (Es que estoy ocupado, así que debo irme con su permiso).