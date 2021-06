Chunhyang y Lee Mongnyong se conocieron en Dano

Los protagonistas de la gran historia de amor “La canción de Chunhyang” se conocieron en Dano. Esta festividad cae en la época más bonita del año cuando la primavera se transforma en verano y los campos y las montañas lucen un verde nuevo y brillante. Chunhyang acababa de cumplir dieciséis años y Lee Mongnyong había dejado atrás la adolescencia y se había convertido en un atractivo joven. No extraña que ese día Mongnyong decidiera cerrar los libros y se dirigiera a la glorieta Gwanghallu de Namwon para disfrutar de la naturaleza junto con su sirviente Bangja. Como era propio de los nobles de la época, Mongnyong improvisa un poema sobre la belleza del paisaje primaveral que se contempla desde la glorieta. Al posar los ojos en el puente Ojakgyo, que según la leyenda es donde los amantes Gyeongwu y Jiknyeo se encuentran una vez al año, termina el poema preguntándose dónde estará su amada. A los jóvenes de hoy en día no debió caerles muy bien esta escena del pansori “La canción de Chunhyang”, porque existe una composición moderna que se burla del joven Mongnyong diciendo que se da el lujo de disfrutar de la primavera porque nació en una buena cuna y no tiene por qué preocuparse de su futuro. La canción se llama “Jeokseongga”, es decir, igual que la canción que canta el joven noble en el pansori.

“Jeokseongga” - Kim Jun Su y Segunda Luna





La segunda parte de la canción describe cómo el criado Bangja va a llamar a Chunhyang por orden de su amo Mongnyong. Veamos cómo se desarrolla este pasaje en el pansori “La canción de Chunhyang”. Mongnyong divisa en la lejanía a una joven columpiándose en compañía de su criada. La sonrisa de la joven y su falda flotando por los aires le parecen hermosas como las flores primaverales y se enamora de ella a primera vista. Le pregunta a su criado Bangja quién es la joven, pero el criado se hace el desentendido. Sin embargo, su amo insiste y Bangja no tiene más remedio que decirle que se trata de Chunhyang, “aroma de la primavera”. También le advierte que si bien es hija de una famosa gisaeng de la comarca, su padre es noble y la joven ha sido criada como una joven de buena familia, de modo que no recibe órdenes de nadie. La descripción de Chunhyang hace crecer los deseos de Mongnyong, pero no tiene más remedio que contentarse con contemplar a la joven desde lejos en este primer encuentro.

“La canción de Chunhyang” (Mongnyong divisa Chunhyang columpiándose) - Kim So Hee





Fascinado por Chunhyang, Mongnyong no puede quitarle los ojos de encima, por lo que convence a Bangja de que vaya a hablar con ella. Bangja le pide a Chunhyang que lo siga porque su amo está interesado en conocerla, pero en lugar de obeceder, Chunhyag pronuncia esta frase para que se la transmita a Mongnyong: “Los gansos van en busca del mar; las mariposas, de las flores; y los cangrejos, de los agujeros”. El joven Mongnyong entiende de inmediato que la joven ha querido decirle “Si yo te gusto, ven tú a buscarme”. Estupefacto por la respuesta de Chunhyang, le pregunta a Bangja si sabe dónde vive la joven y el criado le describe el lugar. Sin embargo, en la canción folklórica de Gyeonggi “Sochunhyangga”, “Pequeña canción de Chunghyang”, es la propia joven la que le describe su casa, diciéndole que está cercada de cañas de bambú, que tiene un estanque y una glorieta al este, un pozo de agua al oeste, y una hilera de sauces que se mecen al viento. Incluso añade al final que venga a verla a la caída del sol. Originalmente esta canción se cantaba con el acompañamiento de un janggu o tambor con forma de reloj de arena, pero hoy la escucharán en la voz de Ahn Jeong Ah y el acompañamiento de instrumentos de cuerda, como el violín haegeum, la cítara gayageum y la cítara de cuerdas metálicas cheolhyeongeum.

“Sochunhyangga” - Ahn Jeong Ah