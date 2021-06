ⓒYONHAP News

Mientras avanza a mayor ritmo la campaña de vacunación en Corea del Sur, es foco de atención en estos momentos el sistema de solicitud de vacunas remanentes para su administración en el mismo día. Muchos afirman que este sistema no hubiera sido posible de no ser por el alto nivel tecnológico del país, así como por las elevadas tasas de penetración de internet y de alfabetización digital entre la población surcoreana.

Inicialmente el sistema fue ideado en vista de que las vacunas contra el COVID-19 se distribuyen en viales que contienen dosis para varias personas -diez en el caso de AstraZeneca, la vacuna más frecuente actualmente en Corea del Sur- y deben desecharse si no se administra en seis horas, ante el considerable número de ciudadanos que tras reservar turno desisten en el último minuto, ya sea por temor o por problemas de salud.

Este servicio contribuye no solo a reducir el desperdicio de vacunas, sino también a acelerar la campaña de vacunación, pues permite a quienes no pudieron reservar su turno cuando les tocaba, o a otros cuya fase del plan nacional de vacunación aún no ha llegado, solicitar la vacuna aprovechando los remanentes.

La reserva de vacunas remanentes puede hacerse por móvil, teléfono fijo, internet o yendo directamente al lugar donde uno desea ser vacunado. Sin embargo, las personas menores de sesenta solo pueden hacerla por redes sociales. Esta excepción considera la relativa vulnerabilidad que presenta la población de edad avanzada en cuanto a uso de dispositivos móviles o internet.

Así, gracias al aprovechamiento más eficaz de remanentes y a la flexibilización de las pautas de distancia social para los ya vacunados, la tasa de vacunación aumenta rápidamente en el país. Las autoridades sanitarias confirman que aproximadamente un 18% de los ciudadanos ya han recibido la primera dosis y un 4,5% la segunda, mientras que desde que se activó la “solicitud en el día” por apps el 27 de mayo, más de 19.000 personas han sido vacunadas con remanentes.