Canciones sobre el sol

ⓒ NATIONAL GUGAK CENTER

En el pansori “La canción del palacion submarino”, la tortuga marina, que viene en busca de una liebre para curar la enfermedad del rey dragón, llega a tierra firme justo cuando está saliendo el sol sobre el horizonte. Todos los que han visto un amanecer sobre el mar saben cuán mágico y hermoso es ese instante, así que imagínense el asombro que debió experimentar la tortuga, que había pasado toda la vida debajo del mar, cuando vio ascender la enorme bola de fuego del agua. La escena se describe en “Gogocheonbyeon”, que además de ser una parte del pansori es un danga, es decir, una canción que cantaban los cantantes para entonarse antes del espectáculo propiamente dicho. La primera parte de la canción describe al sol como una rueda de fuego rojo subiendo por el horizonte del mar, luego hace referencia a un mito chino que habla de un árbol del que cuelgan diez soles, los cuales van subiendo a uno a uno para ocupar su lugar en el cielo en los distintos momentos del día hasta que el último de todos se oculta en un estanque ubicado al oeste. Así explicaban los antiguos el amanecer y el ocaso y los cambios de posición del sol.

“Gogocheonbyeon” - Kim Il Ryun y la Orquesta de Gayageum Sookmyung





Como era la primera vez que la tortuga pisaba tierra, todo le pareció increíblemente maravilloso cuando llegó a la playa: el sol saliendo sobre el mar, las nubes en el cielo y hasta el ladrido de un perro. Recordando su misión, se dirigió a la montaña, pero allí se quedó todavía más estupefacta ante los altos y verdes árboles, el canto de los pájaros y el estrepitoso tronar de una cascada. Todo esto se describe en la canción “Gogocheonbyeon” que acabamos de escuchar. Pero mientras la tortuga marina del pansori “La canción del palacio submarino” contempla con asombro el amanecer, el joven Lee Mongnyong del pansori “La canción de Chunhyang” reza para que el sol se ponga lo antes posible. La razón es que ha quedado con Chunhyang en ir a visitarla a su casa al atardecer. Ansioso por el encuentro, Mongnyong no para de preguntarle la hora a su criado Bangja cuando todavía no es ni siquiera mediodía. Encerrado en su cuarto, Mongnyong trata de concentrarse en el estudio, pero su mente no hace más que divagar en imaginaciones sobre la bella Chunhyang.

“La canción de Chunhyang” - Oh Jeong Sook





La última pieza que escucharemos hoy relacionada con el sol es una música cortesana que se llama “Boheoja”, que significa “caminar por los aires”, lo cual hace suponer que tiene influencia del taoísmo. Originalmente era una pieza instrumental y nació en China en los tiempos de la dinastía Song. Fue importada a la península coreana durante el período Goryeo hacia el siglo XII o XIII. Con el correr del tiempo, desaparecieron los rasgos chinos y la pieza se aclimató por completo a Corea, adquiriendo rasgos propios del país y generando un gran número de obras derivadas. “Boheoja” se interpretaba en las celebraciones de la corte como acompañamiento musical de la danza palaciega del mismo nombre. La letra de la pieza empieza diciendo “El sol que sale del mar es rojo al principio” y, en esencia, es una oración que pide que el astro rey derrame su energía auspiciosa para traer paz y prosperidad al reino.

“Boheoja” - Orquesta de Música Cortesana del Centro Nacional Gugak