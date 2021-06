Relevo generacional en política: el “efecto Lee Jun Seok”

ⓒYONHAP News

En el ámbito político nacional emerge con fuerza Lee Jun Seok, un joven político que recientemente ha logrado alcanzar la presidencia del principal partido opositor, Poder del Pueblo. Apenas en sus treinta, la llegada de Lee a la cúpula de dicha formación, profundamente conservadora, es en estos momentos un acontecimiento relevante, a tal punto que muchos describen como “efecto Lee Jun Seok” tanto el drástico aumento de apoyo popular a Poder del Pueblo, que adelanta por diez puntos al oficialista The Minjoo tras elegir a Lee como líder, como los votos que empiezan a reunir rápidamente los políticos jóvenes en el partido en el poder, como potenciales candidatos a las elecciones presidenciales.

Lee Jun Seok es un “novato” y su carrera política apenas comienza. Sin embargo, hizo historia al ser elegido como presidente de Poder del Pueblo, el coloso conservador de la política surcoreana, partiendo de cero experiencia parlamentaria. Logró algo sin precedentes en la historia política de Corea del Sur, donde jamás un treintañero ha ocupado la gerencia de un partido, ya sea oficialista u opositor.

Nacido en 1985 en Seúl, Lee Jun Seok estudió informática y economía en la Universidad de Harvard. Irrumpió súbitamente en política en 2011, cuando la expresidenta Park Geun Hye, que en aquella época ejercía como jefa del comité interino del entonces partido Gran Nación, pidió su colaboración. Sin embargo, fracasó en tres intentos por obtener un escaño en la Asamblea Nacional en 2016, 2018 y 2020. Eso sí, consiguió fama y reputación de “político sin pelos en la lengua” al exponerse constantemente ante la población en medios masivos y mantenerse activo en redes sociales, manifestando su postura sobre diversos asuntos y temas de actualidad.

Así, en abril de este año, el aumento de influencia de votantes veinteañeros y en sus treinta contribuyó en gran medida a la victoria de Poder del Pueblo en las elecciones parciales, permitiendo a su partido ganar las dos alcaldías más importantes del país, las de Seúl y de Busan.

La llegada de Lee Jun Seok a la presidencia del mayor y más importante partido del bando opositor sucede a esa serie de acontecimientos. Pero en esencia, refleja el ferviente deseo de los electores de ver una política nueva, y cambios que permitan eliminar las prácticas desfasadas y actualizar la cultura política. Así las cosas, el oficialista The Minjoo también se ve presionado a renovar tanto su imagen como su estrategia para no perder apoyos, y además para no parecer un “partido viejo” en comparación al “rejuvenecido” Poder del Pueblo con Lee Jun Seok al frente.