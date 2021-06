Boyz II Men hará remake de “Love Me Once Again”

ⓒ GROOVL1N

El 30 de junio, Boyz II Men iniciará sus promociones en Corea del Sur, lanzando un remake en inglés de “Love Me Once Again”, un viejo éxito del dúo coreano Vibe, lanzado en 2002.





Boyz II Men es un legendario grupo estadounidense de R&B conocido por sus exitosas canciones como “I’ll Make Love to You” y “End of the Road”, las cuales ocuparon el primer puesto en Billboard Hot 100 por 13 y 14 semanas, respectivamente.





La banda es también muy conocida entre los coreanos, pues además de ofrecer conciertos en el país en 2011 y 2019, su integrante Shawn Stockman publicó una vez en Youtube un cover del tema en solitario de Ji Min de BTS, titulado “Serendipity”.