Wiki-ídol: Jeon So Mi

Desde que comenzó el programa de audición “Sixteen”, que tenía como objetivo elegir a las integrantes de TWICE, Jeon So Mi ha demostrado ser siempre una chica alegre y jovial que enamora a las personas con su irresistible encanto. No en vano, cuando fue eliminada del certamen, muchos fans se decepcionaron enormemente con el resultado. Pese a ello Jeon So Mi no desistió y tras asimilar su paso por “Sixteen” como la antesala de su futuro crecimiento artístico, posteriormente volvió a participar en el programa de supervivencia Produce 101 temporada 1, logrando entonces ubicarse en el primer lugar de entre las 101 competidoras, asegurándose así su tan ansiado debut en el grupo proyecto I.O.I.





