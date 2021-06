Canciones relacionadas con animales

En los últimos años de la dinastía Joseon, el maestro cantor Park Chun Jae tuvo a su cargo la orquestación de los espectáculos de entretenimiento que se celebraban en la corte real. Su trabajo consistía básicamente en coordinar a los músicos y artistas que actuaban en las fiestas del palacio y en entretener a la familia real. Se cuenta que cuando era pequeño el príncipe Yeongchin, el séptimo hijo del rey Gojong, solo paraba de llorar cuando Park Chun Jae le hacía monerías. Pero el talento de Park Chun Jae iba mucho más lejos. Además de interpretar como nadie las canciones folklóricas de Gyeonggi, era muy bueno contando historias. No hacía reír contando chistes como los cómicos modernos, sino que mezclaba anécdotas humorísticas en las actuaciones de pansori o de danza de máscaras. Por influjo del contacto con otros países y culturas, Park Chun Jae creó un nuevo género de canción que narraba historias divertidas. Un ejemplo es “Las quejas de un perro”. Cuando los chamanes entraban en trance en sus ritos, eran poseídos por el espíritu de un difunto y hablaban en su nombre. En “Las quejas de un perro”, se describe cómo el espíritu de un perro muerto entra en el cuerpo de una chamana y se lamenta de las penurias que sufrió en vida. Lamentablemente la grabación de la canción que hizo Park Chun Jae no se conserva en buen estado, por lo que hoy la escucharemos en la voz del joven cantante de pansori Jeon Byeong Hun.

“Las quejas de un perro” – Jeon Byeong Hun





En los tiempos actuales, las mascotas tienen sus derechos asegurados por la ley y algunas incluso reciben un trato mejor que los seres humanos, pero no era así en el pasado cuando la vida era difícil y escaseaban los alimentos. En la canción que acabamos de escuchar, el perro se queja de que lo mantuvieron atado en el patio y de que lo alimentaron con sobras. Para colmo, existía la fea costumbre de hacerles pasar hambre en la primera luna llena del año, así que no extraña que el perro tuviera mucho de qué quejarse. La ocurrencia de Park Chun Jae de componer una canción humorística con un perro como protagonista debió ser muy original para la época. Ahora escucharemos una canción de la región occidental, es decir, del noroeste de la península coreana. Se llama “La canción del perro”, pero no nos debe confundir su título. La canción comienza con la advertencia que le hace una mujer a su perro pidiéndole que no ladre cuando su amante venga a verla en la noche. Como se puede apreciar, se trata en realidad de una canción amorosa. Hoy la escucharemos en la interpretación de tres divas de la canción tradicional.

“La canción del perro” - Oh Bok Nyeo, Shin Jeong Ae y Yu Ji Sook





En la época de la dominación colonial japonesa, se pusieron de moda los diálogos cómicos entre dos o más personas, que recibían el nombre de “mandam” o “jaedam”; los cuales, con el correr del tiempo, evolucionaron en los sketches cómicos modernos. Los antecedentes del “jaedam” se pueden encontrar en el género del pansori, que están llenos de episodios y personajes divertidos. El maestro cantor Park Dong Jin fue famoso en su época por cantar con mucha gracia esos pasajes. Hoy escucharemos dos de ellos muy graciosos del pansori “La canción de Heungbo”. El primero de ellos describe a Nolbo llevándose un arcón muy fino y pintado con flores de la casa de su hermano Heungbo que se ha vuelto muy rico; y el segundo describe a Nolbo tratando de encontrar una golondrina en pleno invierno para romperle la pata cuando todas estas aves han emigrado al sur.

“La canción de Heungbo” – Park Dong Jin