Recetas de temporada: Melón coreano (참외)

Hoy hablaremos del melón coreano, conocido también como “chamwae”. Puede que a muchos les suene poco familiar este nombre, aunque es una de las frutas más representativas del verano en Corea, junto con la sandía.

Chamwae es una fruta de forma ovalada con cáscara amarilla y rayas blancas que contiene muchas pepitas de color amarillento. Su pulpa es blanca, jugosa y dulce. Casi en ningún otro país se cultiva o se consume este fruto que precisamente recibe el nombre de melón coreano. Este manjar no solo es refrescante y delicioso sino que aporta múltiples beneficios para la salud. En particular, un 90% de su composición es agua, de ahí que sea un gran aliado para combatir el calor y la deshidratación en la temporada estival. Además, es rico en vitamina C que ayuda a restaurar el tono de la piel y prevenir el envejecimiento celular. También contiene abundante cantidad de ácido fólico y de hierro, pilares indispensables en la dieta en el embarazo, al influir en la correcta formación del bebé.

Cabe destacar que un 70% de la producción de esta fruta en Corea se da en el condado de Seongju, en la provincia de Gyeongsang del Norte, al sureste del país. En dicha localidad, el área de cultivo del melón coreano abarca aproximadamente 3.400 hectáreas, mientras que hay más de 3.800 granjas dedicadas al cultivo de dicha fruta. Geográficamente, el condado de Seongju es ideal para cultivar melones, pues cuenta con suelo húmedo pues por allí pasa el río más largo de Corea, el río Nakdong, mientras la cadena montañosa que se extiende del norte al oeste de la región bloquea las nevadas y vientos gélidos en invierno, y protege de la lluvia y tifones en verano. La mayoría de los melones coreanos que se exportan son de dicha localidad. De hecho, el año pasado, el condado de Seongju exportó 415 toneladas de melón coreano al exterior, incluyendo Japón, Hong Kong y Singapur.





El melón coreano se consume generalmente crudo, como entrante o como postre. Pero también se puede disfrutar sazonado con diversos condimentos. A propósito, les invitamos a conocer la receta de “chamwae muchim”, melón coreano sazonado, una excelente guarnición para acompañar al arroz.

Los ingredientes necesarios son: un melón coreano, un ají verde, un cuarto de cebolla, media cuchara de azúcar, una de ají molido, una y media de vinagre, media de pasta de ají picante gochujang, media de aceite de sésamo y media de semillas de sésamo.

Primero, lavamos bien el melón coreano. Lo cortamos longitudinalmente por la mitad y quitamos las semillas. Luego cortamos de nuevo la fruta en rodajas finas de unos 2 milímetros. Ahora, hay que cortar en juliana el ají verde y la cebolla. En un bol, mezclamos todos los condimentos, es decir, azúcar, ají molido, vinagre, gochujang y aceite de sésamo. Agregamos el melón coreano, ají y cebolla cortados, y mezclamos todo muy bien. Por último, esparcimos unas cuantas semillas de sésamo. ¡Y nada más! Ya tienen listo el sabroso melón coreano sazonado para acompañar al arroz.