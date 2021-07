N.Flying prepara un directo para julio

ⓒ FNC Entertainment

La banda de chicos N.Flying ofrecerá un concierto de verano en julio.





Bautizado “2021 N.Flying LIVE & CON – Man of the Moon”, el concierto se llevará a cabo de forma presencial el 31 de julio en Yes 24 Live Hall, en Seúl, aunque también se emitirá en vivo por KAVECON y olleh tv.





Las entradas saldrán a la venta a las 3:00 p.m. del 2 de julio (hora coreana) en KAVECON y olleh tv.





N.Flying lanzó su primer álbum completo “Man of the Moon” el 24 de junio, y actualmente se centra en promocionar el tema “Moonshot”.