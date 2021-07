ⓒYONHAP News

Se ha encendido en Corea la luz verde para la carrera presidencial, con nuevas caras en la política nacional, como el ex fiscal general Yoon Seok Youl, y personalidades que ya vienen siendo aludidos desde mucho ante como posibles candidatos, como el gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung. Asimismo se sumaron a la carrera otros pesos pesados del ámbito político surcoreano, como el exprimer ministro Chung Sye Kyun y la exministra de Justicia Choo Mi Ae.

Entre tantos que aspiran a llegar a Presidencia, el ex fiscal general es definitivamente el personaje que acapara mayor interés. Y entre las muchas miradas centradas en su persona, anunció oficialmente el 29 de junio su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022. Anticipó que una vez elegido, se esforzará por restituir la libre democracia, el Estado de derecho y la justicia social. Comentó que tras dejar la función pública, se encontró con personalidades de diversos sectores, preocupados por el futuro de la nación, y que en adelante trabajará con aquellos que comparten sus visiones.

En tanto, el oficialista The Minjoo, relegado de la atención pública ante la emergencia de nuevas caras en el bando conservador, como el joven líder de Poder del Pueblo Lee Jun Seok y el ya aludido ex fiscal general, activó el proceso interno de elecciones primarias al finalizar la inscripción de precandidatos el 30 de junio. En total se postularon nueve personas. De ellas, serán elegidos seis finalistas. Quien goza de mayor apoyo popular, por lo pronto, es el gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, seguido por el ex primer ministro Lee Nak Yon. Sin embargo, dentro del oficialismo se detecta un movimiento anti Lee Jae Myung, mientras que el expremier Chung Sye Kyun y el legislador Lee Kwang Jae valoran aliarse. Asi las cosas, los comentaristas políticas vaticinan que si el gobernador de Gyeonggi va hasta la última vuelta de votación, The Minjoo se dividirá en dos bandos: uno que le apoya y otro anti Lee Jae Myung.

En cualquier caso, algo que está más que claro es que el oficialismo no está bien parado en esta etapa inicial de la carrera presidencial. Pues aún no sale del golpe sufrido por la derrota en las pasadas elecciones a alcalde de Seúl y de Busan, y encima es feroz la “tormenta Lee Jun Seok”, que ha cambiado totalmente la imagen de Poder del Pueblo al llegar a la presidencia de ese partido conservador con apenas 36 años de edad y sin experiencia parlamentaria, convirtiéndose en símbolo de relevo generacional en política.