‘A leave’ & Yoo Hae Jin

A leave (Una baja, 휴가)





Un grupo de obreros de una fábrica de muebles están en una sentada. Pronto el espectador descubre que recientemente perdieron una demana y que entre esos trabajadores está Jaebok, el protagonista, que empieza a tener dudas sobre si seguir en una lucha laboral que no parece tener ni fin ni resultados. Debido a la discreción de Jaebok, el espectador tarda un poco para darse cuenta de que tiene dos hijas viviendo en una ciudad lejos de donde trabaja, a quienes regresa tras decidir tomarse una baja ante el estancamiento del movimiento sindical que él y sus colegas vienen impulsando. Así comienza el largometraje ‘A leave’ o ‘Una baja’ de la directora Lee Ran Hee, que declara que cinco años de continuas protestas no son para nada sexy. Pues no son solo cientos de personas reunidas cantando "Solidarity Forever", y es fugaz el interés soscial por ellos como lo es en general por problemas laborales o sindicales, que la gente considera “una lucha minoritaria” o “la lucha de un gremio determinado”.





Con su breve tiempo de ejecución y su protagonista bien dibujado, ‘A Leave’ es un drama atractivo que proporciona un comentario social sin recurrir a giros de eventos demasiado sombríos y morbosos. Sin embargo, este enfoque menos agresivo y consistente de su tema también se extiende a un clímax que deja a Jaebok exactamente donde comenzó y no ofrece ninguna conclusión concreta, además de resaltar la terquedad arraigada en un amable hombre coreano de mediana edad que ha sido encerrado en una posición social perjudicial mientras sus lazos familiares se desvanecen gradualmente. Hacia el final, Jaebok decide retomar su lucha y reflexiona sobre cuáles serían los siguientes pasos a tomar. Pero, la pregunta de qué podría o debería hacer el sindicato, con la que se tomó en un principio una baja y se alejó de Seúl, queda sin respuesta, deliberadamente ambigua al final de la cinta, incluso con Jaebok trazando nuevos planes. Y esa ambigüedad es el mensaje central de ‘A Leave’, que se ocupa de las dimensiones más finas de los derechos laborales y de la condición humana como Homo Laborans.





Rostros del cine coreano: Yoo Hae Jin





Yoo Hae Jin entró en el mundo del cine a mediados de la década de 1990 trabajando como extra. Posteriormente, le llegaron papeles, que aunque no eran extras, eran igualmente pequeños. Sin embargo, incluso ejecutando esos papeles que fácilmente podrían haber sido olvidados, Yoo Hae Jin logró captar la atención, no solo del público, sino también de directores. Es que los interpretaba con increíble vitalidad y energía. Así, poco a poco empezó a asumir roles más importantes, hasta que finalmente grabó su nombre en la mente de todos los espectadores en la película ‘Tazza: la guerra de las flores (타짜)’, un estreno de 2006 sobre la ambición, la traición y los engaños del mundo de las apuestas y los juegos al azar.





A partir de ‘Tazza’, Yoo Hae Jin se convirtió de actor secundario anónimo en actor popular. Pero sobre todo se convirtió en un actor ampliamente buscado por los directores. Pues a esas alturas su presencia en la gran pantalla era insustituible. Y fue precisamente a mediados de la década de 2000 que este actor abrió una nueva etapa en su carrera, ejecutando papeles más importantes en numerosas películas, como ‘Rivales pueblerinos (이장과 군수)’ o ‘Musgo (이끼)’.





Después de esa etapa, la carrera de Yoo Hae Jin floreció aún más con éxitos taquilleros en los que llegó a interpretar papeles semi-protagónicos, además de mostrar actuaciones claramente diferentes de las de etapas anteriores, probando su versatilidad ante las cámaras. Algunas de esas películas son ‘Archivo clasificado (극비수사)’, en la que da vida a un adivino que colabora con un policía para encontrar a un secuestrador, y ‘Veterano (베테랑)’, una película que superó los diez millones de espectadores reuniones, donde ejecuta el papel del abogado de un malicioso magnate. Ahora Yoo Jae Jin está en la cúspide de su carrera, pues ya tiene en su filmografía varias películas en las que trabajó como actor principal, obteniendo incluso muy buenas evaluaciones de la crítica y del público, como ‘Batalla: el rugido hacia la victoria (봉오동 전투)’ y ‘Lucky (럭키)’.