Canje de vacunas entre Corea e Israel

ⓒGetty Images Bank

En base al contrato de canje de vacunas establecido con Israel, Corea del Sur recibió esta semana 700.000 dosis de Pfizer, que devolverá posteriormente entre septiembre y noviembre.

Se trata del primer contrato de esta índole que el Gobierno surcoreano firma con otro país. Israel buscaba canjear una partida de vacunas cuya fecha de caducidad cumplía el 31 de julio, partida que recibió Corea del Sur esta semana. Al ser producidas en Bélgica, ya cuentan con la aprobación básica de las autoridades surcoreanas y podrán ser usadas en la campaña nacional de vacunación, tras los controles pertinentes y obtener la autorización urgente para su aplicación.

Sobre la preocupación entre el público por si esas vacunas serán menos efectivas ante su inminente vencimiento, las autoridades competentes explicaron que el plazo no afecta a la efectividad, pues solo indica el periodo mínimo durante el que esos fármacos pueden ser conservados. Con esta opinión coinciden los expertos en enfermedades infectocontagiosas, que aclaran que si se usan dentro del plazo de caducidad no habrá problemas, y que los ciudadanos no tienen por qué temer al existir un estricto control de calidad.

El Gobierno israelí, por su parte, explicó que decidió canjear esas vacunas con Corea del Sur, considerando su infraestructura de almacenamiento en frío y las tasas de vacunación entre la población surcoreana, condiciones que permitirán usar todas las dosis antes de que venza el plazo de caducidad.

Las autoridades surcoreanas afirman que el contrato con Israel beneficia a ambos países en base al calendario de vacunación de cada uno, pues cada país puede presentar distintos desequilibrios entre oferta y demanda de vacunas.

Para Corea del Sur, las vacunas de Israel llegan en un momento crítico, donde se observa un fuerte repunte de casos de COVID-19 en el país, hasta el punto de hablar de una nueva ola de contagios.

Excluyendo las vacunas enviadas por Israel, Corea del Sur inyectará en julio diez millones de dosis. Hasta las 00:00 horas del día 6, el país poseía un remanente de 298.000 dosis de AstraZeneca, 1.222.000 de Pfizer y 75.000 de Moderna.