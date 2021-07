Canciones refrescantes para el verano

El poeta Jeong Cheol de fines del período Joseon compuso un poema titulado “Gwandong byeolgok” después de recorrer los hermosos montes Geumgangsan cuando era gobernador de la provincia de Gangwondo. En ese poema describe así las aguas bravías del Mar del Este: “Estoy en la glorieta Mangyangjeong sin lograr ver donde nace el cielo. / El cielo está más allá del mar, pero ¿qué habrá más allá del cielo? / ¿Quién ha asustado a la indómita ballena que se mueve desenfrenada y rocía agua? / Como si hubiera explotado una montaña de plata en mil pedazos, / cae la nieve desde los altos cielos de mayo”. La ballena es una metáfora de las olas y la nieve que cae del cielo de mayo es el mar que se rompe contra las rocas en forma de espuma y rocío. Según la división estacional tradicional, el domingo pasado fue “chobok”, el comienzo del período de calor sofocante, y el miércoles de la semana que viene es “jungbok”, el punto más álgido del verano. Por esta razón, hoy les hemos traído paisajes y canciones que transmiten sensación de frescura.

“El Mar del Este” - Kim Yul Hee y Soul Sauce





En el pasado no era fácil bañarse porque no solía haber tinas de baño en las casas tradicionales. Sin embargo, los hombres podían darse un baño a medias llamado “deungmok”, que significa literalmente “baño de espalda”. Se colocaban en cuatro patas, con las rodillas estiradas y las manos en el suelo, y otra persona les vertía agua fría en la espalda. En el pansori “La canción de Sim Cheong”, hay un pasaje en el que el ciego Sim toma un baño. Ocurre de camino al gran banquete para ciegos que ha organizado su hija Sim Cheong, que se ha convertido en emperatriz, con la esperanza de reencontrarse con su padre. En medio del viaje, la madre de Ppaengdeok que lo acompañaba lo abandona y se va con otro hombre, por lo que el ciego Sim no tiene más remedio que seguir él solo. Un día escucha el rumor de un arroyo en las inmediaciones y decide darse un baño para quitarse el polvo del camino. Sin embargo, cuando sale del refrescante baño, descubre que alguien le ha robado la ropa. Como ven, los infortunios del ciego Sim antes de reencontrarse con su hija fueron interminables.

“La canción de Sim Cheong” (el baño del ciego Sim) - Jang Moon Hee





El poeta y político Yun Seon Do sufrió tres destierros, por lo que pasó un total de dieciséis años en el exilio. Harto de la política y del mundo, decidió irse a vivir a la isla de Jeju, que era el lugar más apartado de la corte, pero una tormenta lo forzó a refugiarse en la isla Bogildo, donde terminó estableciéndose, enamorado de la tranquilidad y la belleza del lugar. Allí construyó glorietas en los sitios desde los que se podían contemplar los paisajes más hermosos y pasó el tiempo leyendo, tomando té y componiendo poemas. Su creación más conocida es “Eobusasisa”, un poema de cuarenta versos que describe su experiencia de vivir en una aldea pesquera y cerca del mar a lo largo de las cuatro estaciones del año. Hoy escucharemos una adaptación moderna de esta canción:

“Eobusasisa” - Kim Nari