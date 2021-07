¡Oh! Pensión Samgwang (8) 내 말이 틀려요?

Subtítulos

정후 : 당신 그래서 그랬구만? 당신 먼저 새 출발하기 찔리니까 나부터 엮어주려고.

Jeong Hu: Ahora lo entiendo todo. Trataste de ligarme a mí con ella para que no te diera cargo de conciencia reempezar tu vida de nuevo, ¿eh?

민재 : 아니 무슨 그런 오해를 해요? 사람 진심도 몰라주고?

Min Jae: ¿Cómo puedes malinterpretarme de esa manera? ¿Tanto te cuesta creer en mis buenas intenciones?

정후 : 진심은 무슨 진심. 망상이지.

Jeong Hu: ¿Buenas intenciones? ¡Qué va! Puras alucinaciones…

민재 : 망상?! 당신이 꿈에 그리던 첫사랑이 눈앞에 딱 나타났는데!

그것도 싱글로! 당신 첫사랑이랑 연결됐으면

이렇게 고집불통 스쿠루지 가장으로 안 살았을 거 아니에요.

당신은 원하지도 않는데 내가 억지로 결혼하자 그래서

이 비극이 탄생한 거잖아요

내 말이 틀려요?

Min Jae: ¡¿Alucinaciones?! ¡Has vuelto a encontrarte con ese primer amor tuyo con el que tanto soñabas! Y por si fuera poco, sin pareja. Si te hubieras casado con tu primer amor, quizás no te habrías convertido en el hombre tan tacaño y testarudo que eres ahora. La culpa la tengo yo, que te obligué a casarte aún sabiendo que no me querías. Esa fue la semilla de nuestra tragedia.

¿Acaso me equivoco?





Expresión de la semana

내 말이 틀려요?

Pronunciación: nae mari teullyeoyo?

Traducción: ¿Acaso me equivoco?





Explicación gramatical

내 말이 틀려요? Empieza con el pronombre personal 내 (mi). Le sigue 말 (palabra); y finalmente tenemos el verbo 틀리다 (estar incorrecto o equivocado).

Esta expresión se usa a menudo cuando el hablante, luego de haber explicado lo que ha pasado o las circunstancias de una situación o malentendido, le pregunta a su interlocutor si lo que acaba de decir es incorrecto.

En lugar de "내 말이 틀려요?” tenemos otras opciones semejantes tales como:

- 그렇지 않아요? (No es así?)

- 내 말이 맞잖아요? (No es correcto lo que digo?)





Pero un detalle a tener en cuenta es que la expresión 내 말이 틀려요? tiene un matíz desafiante y puede dar la sensación de estar discutiendo, por lo que es mejor no usarla ante personas mayores o con superiores del trabajo. En su lugar, podríamos optar por un tono más suave diciendo:

- 그렇게 생각하지 않으세요? (¿No piensa así?/ ¿No le parece?)





Y ya que hablamos de niveles de formalidad, 내 말이 틀려요? pertenece al registro semiformal. Para bajarlo a un tono de tuteo enunciaremos 내 말이 틀려? o 내 말이 틀리니? En tanto que para la versión de mayor respeto, diremos 제 말이 틀립니까? (o, como les sugería, la alternativa más cordial: 그렇게 생각하지 않으세요? o 그렇게 생각하지 않으십니까?)