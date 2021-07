Frustrada cumbre Corea-Japón

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In decidió no viajar a Japón para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso implica que tampoco tendrá lugar la primera cumbre presencial que con ocasión de dicho torneo multideportivo pensaban mantener los líderes surcoreano y japonés. Al respecto, el secretario presidencial de comunicación, Park Soo Hyun, declaró el día 19 que aunque hubo un relevante intercambio de opiniones entre ambos gobiernos, los resultados no fueron suficientes como para resultar en una reunión cumbre, pues la decisión de Moon tuvo en cuenta otros aspectos circunstanciales.

Si bien no lo dijo explícitamente, se estima que con “otros aspectos circunstanciales” el secretario presidencial se refería a la controversia derivada de los comentarios impropios con connotaciones sexuales que expresó el ministro plenipotenciario de la Embajada de Japón en Seúl, Hirohisa Soma, criticando los esfuerzos del mandatario surcoreano para mejorar las relaciones surcoreano-niponas, y la insistencia del país vecino en reclamar su dominio sobre Dokdo.

Así, los intentos por concretar la primera cumbre bilateral entre Moon y Suga quedaron frustrados. Aunque si bien previamente conversaron por teléfono y se vieron en otros encuentros multilaterales virtuales, desde la investidura del primer ministro japonés en septiembre de 2020 nunca se han reunido cara a cara para abordar asuntos bilaterales. La única vez que pudieron saludarse en persona fue en junio, cuando se cruzaron brevemente durante la Cumbre del G7 en Reino Unido.

La cancelación de la visita presidencial a Japón, y por tanto de la cumbre, se atribuye principalmente a la fuerte discrepancia sobre los objetivos de la reunión entre Seúl, al considerar que debía servir para tratar temas pendientes -incluyendo los relacionados con el pasado histórico como la explotación laboral y sexual impuesta por Japón- y Tokio, que básicamente buscaba una actividad protocolaria como las reuniones que Suga planea mantener con otros líderes que acudirán a la inauguración de las olimpiadas. Ante una situación compleja, además llegaron los desafortunados comentarios del ministro plenipotenciario de la Embajada japonesa, comentarios a los que el gabinete de Tokio reaccionó con indiferencian y sin adoptar medidas concretas, como destituir a Soma, quien claramente cometió una falta de respeto como diplomático.

De esta situación se deduce que las relaciones entre Corea del Sur y Japón, que permanecen estancadas, no tienen visos de mejorar, porque además será difícil hallar otra ocasión tan oportuna como los Juegos Olímpicos en un tiempo considerable. Además, a estas alturas destaca que el Gobierno japonés no tiene -por ahora- gran voluntad para sacar las relaciones bilaterales del actual punto muerto. Esta actitud se dejó entrever en la reacción al incidente del ministro plenipotenciario de la Embajada de Japón en Seúl, pues solo manifestó que el comentario era lamentable y que tomaría las medidas necesarias posteriormente, aunque no actuó con diligencia.