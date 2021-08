¡Oh! Pensión Samgwang (10) 됐다 그래

Subtítulos

준아 : (휴대폰 문자로) 이본? 1층에서 잠깐만 볼 수 있을까요?

Jun Ah: (Por mensaje de texto) ¿Ivonne? ¿Puedo verte un momento en la planta baja?

해든 : …

Hae Deun: …

라훈 : 누나. 준아 형이 보자는데.

Ra Hun: Oye, Jun Ah dice que quiere verte.

해든 : 아 됐다 그래.

Hae Deun: Dile que ni lo piense.

준아 : 이본 나…

Jun Ah: Ivonne, yo…

해든 : 들어오지마요.

Hae Deun: Ni se te ocurra entrar.





Expresión de la semana

됐다 그래

Pronunciación: dwaetda geurae

Traducción: Ni lo piense





Explicación gramatical

됐다 그래 empieza con el verbo 됐다, cuya forma básica es 되다 (no ser necesario, no hace falta, no importa que no ocurra algo); mientras que 그래 equivale a: así, de esta manera, de tal manera.





됐다 그래 se utiliza cuando alguien no está contento o satisfecho con el contenido o condición expresados por otra persona.

El verbo coreano 되다 tiene muchos significados, pero en esta oración significa que un objeto o acción no es necesario o no hace falta que se cumpla. Cuando tiene este sentido, se lo usa en tiempo pasado 됐다, tal como si dijéramos: “ya está hecho”, “no hay nada más de decir”, “listo” u “olvídalo”. Por consiguiente, podríamos reemplazar la expresión ‘됐다’ por otras semejantes y que contienen dicho sentido negativo tales como: “싫어 (no quiero)”, “그만해 (basta)”, “말도 안 돼 (es ridículo)”, “마음에 안 들어 (no me gusta)”, etc.

En cuanto al verbo 그래, su forma básica es 그러다 (decirlo así, hacerlo así, hacer como tal, de tal manera). Este verbo se usa en contextos muy coloquiales y por lo general tiene dos significados. El primero es 그렇게 행동하다 (obrar/actuar así) y el segundo es 그렇게 말하다 (hablar/decir así). En el diálogo que escuchábamos Hae Deun usa la segunda versión, o sea, 그렇게 말하다, la cual suele incluir la partícula -고 en el medio: “됐가고 그래’, y que significa: ‘Dile que lo olvide/ que ni lo piense/ que ni se le ocurra’.

Por cierto, la expresión 됐다고 그래, o en su forma abreviada 됐다 그래, tal cual la dice Hae Deun, forma parte del registro informal del lenguaje y es una frase muy coloquial. Por tanto, no se recomienda su uso en contextos más formales en los que deban hablar con personas mayores o desconocidos.