Canciones sobre la luna

Ahora que pasó Chuseok, no hay duda de que estamos en pleno otoño. Solo quedan tres meses para que termine el año y seguramente más de uno lanzará un suspiro por lo rápido que pasó el tiempo. Los cantantes de pansori entonaban una canción corta o danga para entonarse antes de la actuación principal. Una de esas canciones era “Sacheolga” o “Canción de las cuatro estaciones”, que reflexiona sobre lo efímera que es la existencia con estos versos: “Hay flores aquí y allá en todas las montañas / No hay duda de que es primavera, pero todo se ve desolado. / Yo fui joven alguna vez, pero ahora estoy viejo y solo”. La canción sigue hablando de lo rápido que pasa la existencia y concluye diciendo que la vida es demasiado corta para perder el tiempo peleando con la gente o haciendo cosas que no valen la pena, que lo mejor que podemos hacer es aprovechar la vida que nos queda compartiéndola con las personas que nos quieren y haciendo aquello que nos gusta. Los dejo pensando en el mensaje que nos transmite la canción “Las cuatro estaciones”, que hoy escucharemos interpretada por un grupo de música tradicional de fusión que se llama Sori Flower, “flores del canto”.

“Las cuatro estaciones” – Sori Flower





Los cielos otoñales de Corea son claros y de un azul deslumbrante. Por las noches, si se sale fuera la de la ciudad, se puede ver, con un poco de suerte, una bandada de gansos volando contra la luna como telón de fondo. En los tiempos antiguos, en las noches agradables como las de estos días, los hombres nobles disfrutaban de paseos nocturnos en bote en compañía de dos o tres amigos, con quienes recitaban poemas y discutían ideas filosóficas, al mismo tiempo que apreciaban un buen licor. La canción que vamos a escuchar describe una escena semejante. Es un poema sijo que se llama “Woljeongmyeong” y describe una barcaza navegando por un río otoñal tan manso que el cielo de la noche se refleja en la superficie del agua como en un espejo. El astro nocturno parece tan al alcance de la mano que el noble le dice a su criado “saca la luna del río que la quiero ver de cerca”. Hoy escucharemos este poema sijo en la voz de Lee Yun Jin y con el acompañamiento del piano.

“Woljeongmyeong” – Lee Yun Jin





El reino de Baekje, un antiguo reino que existió en la península coreana en los primeros siglos de la era cristiana, nos ha legado un poema sobre la luna que se llama “Jeongeupsa”, porque la historia se desarrolla en Jeongeup, provincia de Jeolla del Norte. Trata de una mujer que espera con ansias el regreso de su marido que es comerciante y le reza a la luna de esta manera: “Oh luna, elévate bien alto y alumbra lejos con tu luz / que tengo miedo de que mi esposo pierda el pie en la oscuridad y caiga en un charco de lodo”. La canción se transmitió a la dinastía Goryeo y era cantada en las ceremonias de la corte. Sin embargo, la letra completa se perdió durante la dinastía Joseon y solo quedó la música con el nombre de “Sujecheon”, la cual era usada como música de acompañamiento para danzas y en ceremonias dedicadas al príncipe heredero. Hoy escucharemos una adaptación del poema “Jeongeupsa” para geomungo:

“Dalha” – Kang Kwon Soon y Geomun