So You ficha por Big Planet Made

ⓒ Big Planet Made

So You, ex integrante de Sistar, se ha unido a la recién fundada agencia Big Planet Made (BPM).





Así lo anunció el director ejecutivo de BPM, Choi Jae Ho, al confirmar que la cantante se ha convertido en la primera artista de su compañía.

So You también compartió la noticia en las redes sociales, solicitando mucho apoyo e interés por su futura trayectoria en BPM.





La cantante debutó en 2010 como integrante de Sistar, una banda de cuatro chicas creada por Starship Entertainment, que se disolvió en junio de 2017 tras cosechar grandes éxitos en la industria discográfica, con mega hits como “Touch My Body”, “Loving U”, entre otros.