'On The Line' & Park Jung Min

On The Line (En la línea, 보이스)

El largometraje On The Line (En la línea) trata el mundo del vishing. Es más, es la primera película coreana que desarrolla una historia enteramente sobre dicho tema en torno a dos personajes centrales: un hombre que todo lo pierde debido a una estafa telefónica y decide penetrar con identidad fingida en la organización de phishing de voz que le robó para recuperar su dinero, y el cerebro de esa organización, un hombre meticuloso y muy astuto, que sabe cómo manipular la psicología de las personas para engañarlas y estafarles solo mediante palabras desde el otro lado de la línea telefónica.





La historia de On The Line comienza con un grupo de trabajadores de la construcción y sus familias, que se convierten en víctimas de vishing. Entre ellos hay quien perdió los ahorros guardados para pagar los tratamientos que necesita su hija u otro que se quedó sin dinero para cumplir con la última cuota para su nueva casa. Y es que todos fueron estafados, incluyendo Seojun, un expolicía que ahora trabaja como jefe de construcciones, que indignado empieza a perseguir a la organización de vishing que les estafó a él y a sus colegas, hasta que llega a China, país donde se ubica la “torre de control” y el call-center de esa organización.





Con identidad fingida, Seojun penetra en la sede y se hace pasar por una de las tantas personas que cayeron en la tentación del vishing para ganar dinero fácil mediante engaños y estafas. Allí conoce a un hombre, al que todos se refieren como Gwak Pro, que controla el call-center, que parece una mega fábrica de llamadas y donde realizan todas la tareas para un vishing efectivo, desde robo o compra de datos personales y redacción de guiones para engañar a las víctimas por teléfono, hasta transferencias de dinero a cuentas bancarias camufladas y cambios de monedas.





La escena más imponente de la película On The Line es aquella que muestra desde arriba una amplia sala con filas de escritorios donde decenas de hombres y mujeres hablan por teléfono tratando de engañar a la persona que está al otro lado de la línea y lograr que esa persona haga lo que ellos piden, ya sea proporcionar datos personales sensibles, como números de cuentas bancarias, o realizar transferencias de dinero urgente a cuentas fantasma. Esa escena muestra de modo visual lo que la gente común solo imagina en la mente al escuchar noticias sobre vishing o phishing de voz, que advierten de cómo las técnicas de estafa son cada vez más astutas y disimuladas, y cómo este crimen ha pasado a ser considerado crimen organizado. Dicho esto, el mejor aliado de esta película, que actualmente es la produción más taquillera en la cartelera surcoreana, es justamente la realidad y la proliferación de las estafas telefónicas, que se han convertido en un mal social. Entre los surcoreanos hay muy pocos que no hayan recibido alguna llamada de alguien que se hace pasar por un agente de la Policía, de la Fiscalía, de su banco o de cualquier otra institución socialmente fiable, y les pide información personal, datos financieros o incluso directamente dinero, para el espectador es mucho más fácil sumergirse en la historia del film e incluso identificarse con el personaje principal, recordando los muchos intentos de vishing que han sufrido o sufren en su vida diaria.





ⓒSEM Company

Rostros del cine coreano: Park Jung Min





Park Jung Min debutó como actor en 2007 en el cortometraje El fin del mundo, que en ese mismo año fue exhibido en el Festival Internacional de Cine de Jeonju. Fue debut discreto, en el sentido de que no captó gran atención, solo de algunos críticos de cine con muy buen ojo que ya en esa primera obra de la filmografía de Park Jung Min empezaron a ver el potencial de este joven actor. Sin embargo, tres años después, en el Festival Internacional de Cine de Busan de 2010, Park Jung Min logró realmente salir del anonimato gracias a la película Bleak Night, que ganó el Premio Nuevas Corrientes, donde Park mostró una excelente actuación. De hecho, hasta la actualidad, hay fans de este actor que afirman que el trabajo interpretativo que mostró Park Jung Min en Bleak Night es aún su favorito.





En años recientes, Park Jung Min mantieneuna carrera aún más prolífica, debutando incluso como escritor de ensayos y convirtiéndose en el autor de un best-seller. Por supuesto, como actor de cine sigue cosechando éxitos con películas como Tazza: One Eyed Jack; Tiempo de caza, una obra que coprotagonizó con otras importantes estrellas de esa nueva generación de actores emergentes, como Ahn Jae Hong, Lee Je Hun y Choi Wu Sik; y Líbranos del Mal, una película noir en la que actuó junto con dos carismáticos actores, Hwang Jeong Min y Lee Jeong Jae, sin dejarse opacar ni intimidar por esos pesos pesados del cine coreano.