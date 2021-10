‘El juego del calamar’ & Lee Jung Jae

Squid game (El juego del calamar, 오징어게임)

‘Squid game’ o ‘El juego del calamar’, la serie surcoreana revelada hace poro en Netflix y que poco después de su estreno se ha convertido en la producción más vista en casi todos los países a donde llega dicha plataforma de streaming, desarrolla la anterior idea y la convierte en un juego sombrío, que comienza cuando alguien ofrece a un hombre desesperado la oportunidad de jugar unos juegos infantiles y apostar por el resultado. A medida que la oferta aumenta, resulta que centenares de personas desesperadas son atraídas de la misma manera a un brutal concurso de vida o muerte, donde deben competir - en unos juegos con los que solían entretenerse de pequeños- por sobrevivir y ganar el gran premio: 45.600 millones de wones, que se acumularían para el ganador final y 100 millones de wones por cada jugador eliminado. Con nueve episodios, esta serie no deja al espectador tiempo para aburrirse.





Aunque en estructura narrativa es similar a las muchas películas o series ya existentes, tipo Battle Royale, en las que los personajes se ven obligados a participar en unos juegos letales e incluso matarse entre sí para sobrevivir, ‘Squid Game’ marca su propio territorio, primero, con una historia meticulosamente tejida que no afloja el hilo de la tensión en ninguna escena, segundo, con la alegoría que crea de la sociedad contemporánea mediante unos juegos de niños que sintetizan la lógica de la realidad, marcada por tan simples pero imponente dicotomías entre rivalidad y solidaridad, ganadores y perdedores, brutalidad y humanidad, y tercero, con una excelente dirección artística, así como una escenografía muy bien pensada, que parecen representar una “colorida pesadilla de la infancia”. En realidad, al comienzo de la serie, los juegos de supervivencia parecen absurdos. Sin embargo, a medida que el espectador se introduce en la historia y sobre todo en la tensión con la que esos juegos se desarrollan, sumergiendo a los concursantes en dilemas donde solo hay dos opciones: seguir en el juego o ser eliminado, en otras palabras sobrevivir o morir, destaca el sorprendente realismo de las motivaciones que tiene cada participante y los conflictos interpersonales que se dan en las escenas. La serie se ambienta en la Corea actual y los jugadores son personas marginadas o rezagadas de la competencia de la sociedad contemporánea. En este sentido, comparte ciertos puntos en común con historias recientes del cine y la televisión surcoreana como ‘Parásitos,’ que abordan hábilmente la desigualdad de riqueza y la lucha de clases, pero a través de lentes distópicos, también sintonizan con historias de Hollywood, como la saga ‘Los juegos del hambre’.





En ‘Squid Game’, todos y cada uno de los jugadores tiene razones para codiciar el gran premio, que no es nada menos que la acumulación del precio de sus propias vidas. El personaje central, Seong Gihun (interpretado por Lee Jung Jae), está endeudado hasta el cuello. Pero es un buen hombre, que se preocupa por su anciana madre y su hija de diez años, a quien no puede ver porque la custodia sobre ella la tiene su exmujer, y su nuevo marido le aborrece. Su amigo de la infancia, el agente de inversiones Jo Sang Woo (personificado por el actor Park Hae Soo), le ha estado robando dinero a sus clientes y ahora está en un callejón sin salida. Incluso piensa en suicidarse. Kang Sae Byeok (papel ejecutado por Jung Ho Yeon, una grata revelación dentro del brillante elenco de esta serie) es una desertora norcoreana que necesita dinero para sacar a su hermano del orfanato. Y luego está el resto de los concursantes, entre quienes obviamente hay todo tipo de personas: buenas, miedosas, cobardes, malvados, oportunistas, aprovechados, etc. como en la vida real, todos con un historial propio que de un modo u otro los justifica.





ⓒartist company

Rostros del cine coreano: Lee Jung Jae





Lee Jung Jae debutó como actor en 1994. Como ya comentamos, cuando comenzó en el cine, consiguió popularidad por su aspecto. De hecho, su actuación dejaba mucho que desear e incluso sus fans decían que su mejor interpretación era la de un guardaespaldas de pocas palabras que interpretó en Reloj de arena, una serie televisiva emitida en 1995, que estableció récords de audiencia de más del 60% a nivel nacional. En el cine, el reconocimiento del público y de la crítica le llegó aún más tarde, en 1999, cuando representó excelentemente a un joven superficial y vanidoso en la película Ciudad del sol saliente. Podría decirse que a partir de esa cinta comenzó la segunda etapa de la carrera de Lee Jung Jae, marcada por mejores evaluaciones e incluso muchos premios.





En esa segunda etapa, Lee Jung Jae rodó la película Una historia de amor, junto con la actriz Jeon Ji Hyeon, una hermosa obra sobre un amor que trasciende las barreras del tiempo, en la que brilló la serena pero profunda actuación de Lee. El film, de hecho, es recordado por muchos cinéfilos surcoreanos como una de las mejores historias de amor en la historia del séptimo arte coreano.





Otra película cuya mención no debe faltar al hablar de Lee Jung Jae es Mundo nuevo, una cinta considerada como la que le permitió pasar de buen actor a actor indispensable en la pantalla grande de Corea y abrió una tercera etapa en su carrera, con mayores éxitos y las mejores críticas. A partir de Mundo nuevo, Lee Jung Jae trabajó de una manera aún más prolífica, participando en diversos géneros, desde acción y noir hasta comedia e incluso películas históricas, como Asesinato del director Choi Dong Hun y The Face Reader, realizada por el cineasta Han Jae Rim.





Actualmente, Lee Jung Jae está en el mejor momento de su carrera como actor, máxime con la popularidad mundial de la serie ‘El juego del calamar’. Un merecido éxito que le llega como fruto de los casi treinta años que lleva actuando en cine y televisión.