BTS mantiene dos temas en Billboard Hot 100

BTS mantiene dos temas en el listado Hot 100 de Billboard: “Butter” y “My Universe”.





Según anunció la revista estadounidense el día 5, “Butter” se sitúa esta semana en el puesto 36º del listado principal de sencillos de Billboard, mientras que la última colabo con Coldplay debutó saltando al primer puesto del listado.





Asimismo, “My Universe” se posiciona en la cima del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excl. U.S, demostrando que su popularidad no conoce fronteras.





En tanto, en el listado principal de álbumes Billboard 200 figuran esta semana tres artistas de K-pop: BTS se sitúa en el puesto 162º con “MAP OF THE SOUL : 7”; ITZY en el nº11 con “CRAZY IN LOVE” y NTC 127 en tercer lugar con “Sticker”.