WeBiztech, una plataforma para el sector logístico

Fundada en septiembre de 2008, WeBiztech es una empresa dedicada al desarrollo de plataformas relacionadas con sistemas logísticos. Su visión y filosofía corporativa es crecer junto con sus clientes, miembros y socios comerciales, al tiempo de establecer relaciones donde ambas partes resulten beneficiadas, en negocios relacionados con las TIC. En base al conocimiento y la experiencia acumulada, en 2016 lanzó una innovadora solución llamada Wiver, un nuevo concepto en logística de comercio digital. Además, tuvo la idea de desarrollar una plataforma que pudiese combinar la logística con el comercio electrónico. Así nació la Plataforma Inteligente OEA, siglas de operador económico autorizado, una acreditación donde los exportadores cuentan con varias ventajas, incluyendo menos controles aduaneros.





El certificado OEA garantiza que estamos ante una empresa con altos niveles de seguridad y de confianza en la cadena de suministro de mercancías. Después de los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos en septiembre de 2001, numerosas naciones sintieron la necesidad de reforzar la seguridad de la cadena logística del comercio internacional. La respuesta de la Organización Mundial de Aduanas fue lanzar el programa OEA, con objeto de garantizar un comercio más ágil y seguro. Para los exportadores, el ahorro de tiempo y dinero son las principales ventajas de la certificación OEA. No obstante, pese a los beneficios de la acreditación, no muchas empresas coreanas poseían ese estatus, e incluso lo perdían con el paso del tiempo por motivos económicos y por la complejidad de los trámites para mantenerlo. La plataforma inteligente de WeBiztech ha contribuido a facilitar y a simplificar el acceso a la certificación OEA en el país. El sistema tiene la ventaja de digitalizar y simplificar los requisitos para recibir la certificación. Por ejemplo, permite reducir el tiempo promedio de evaluación de 300 a 180 días. También automatiza los trámites relacionados con la gestión de documentos, por lo que no es necesario registrar manualmente los 300 o más documentos como hacer antes. En su propósito de liderar la innovación en el sector, también trabaja en tecnologías en la nube y servicios que combinan la tecnología de cadena de bloques con la inteligencia artificial.