Canciones otoñales

El otoño es la época del año en que reinan los crisantemos. Además de presentar una gran diversidad de formas y colores, los crisantemos tienen un perfume sutil. Un poeta chino conocido por su inclinación hacia estas flores, escribió el siguiente poema: “Cuando los crisantemos alcanzan su mayor belleza en otoño, / tomo los pimpollos mojados de rocío / y los dejo flotar en este licor que borra todas las preocupaciones, / lo que intensifica aún más el deseo de alejarme del mundo terrenal”. Aunque no sea en una copa de licor, ver flotar un crisantemo en el agua es ya de por sí una hermosa imagen, ¿no les parece? En Corea también se escribieron bellos poemas sobre el crisantemo. Uno de ellos es este sijo que dice así: “Planté un crisantemo debajo de la ventana y enterré una tinaja de licor junto a sus raíces. / Cuando el licor madure y florezca el crisantemo, saldrá la luna y vendrán los amigos a visitarme. / Oye, chico, toca el geomungo que disfrutaremos todos en grande”. El poeta anticipa el florecimiento del crisantemo como la época en que disfrutará de un aromático trago de licor con sus amigos a la luz de la luna. Es un hermoso poema que estimula los cinco sentidos del cuerpo: ver florecer las flores, oler su aroma, saborear el licor y escuchar la música de la cítara geomungo.

“Plantaré un crisantemo debajo de la ventana” - Kim Yong Woo





Los sijos se cantaban acompañados normalmente por algún instrumento de viento, como el daegeum, el haegeum o el danso, pero también tiene su elegancia cuando son acompañados por el geomungo, como en este caso. Mañana es 9 de septiembre en el calendario lunar. Antiguamente las fechas compuestas de dos números impares iguales eran considerados como auspiciosos. Por ejemplo, el 1 de enero era el primer día del año; el 3 de marzo era el día en que volvían las golondrinas y comenzaba la primavera, el 5 de mayo era Dano, el día en que las mujeres se lavaban los cabellos con agua de iris y los hombres probaban su fuerza en las competencias de lucha libre; el 7 de julio era Chilseok, el día en que los enamorados Gyeonwu y Jiknyeo se encontraban una vez al año; y por fin el 9 de septiembre marcaba el fin de la temporada de cosechas y el día en que emigraban las golondrinas hacia el sur. En este día los antiguos iban a la montaña a comer panqueques de flores y licores perfumados con crisantemos, mientras recitaban poemas en alabanza de la naturaleza. Los dejo con una canción folclórica meridional:

“Heung Taryeong” - Kim Su Yeon





Seguramente no se hayan dado cuenta, pero el sijo que les presentamos al principio se entona también en la canción “Heung Taryeong” que acabamos de escuchar, aunque suene completamente diferente. La última parte dice así: “Es un sueño, no es más que un sueño. Todo es un sueño y tú y yo estamos soñando. No tiene sentido esta vida si nacer, vivir y morir son un sueño. ¿De qué sirve soñar si nos pasamos la vida tratando de despertar?”. Como ven, considerar la vida como un sueño no es exclusivo de una cultura, sino un sentimiento común al ser humano, sobre todo cuando percibimos lo rápido que pasa el tiempo, como en esta época en que nos damos cuenta de lo poco que falta para que termine el año. Los dejo con este tema que se llama “El río en otoño” y que canta Choi Yun Young. Trata de los sentimientos de frío y soledad que despierta una noche otoñal.

“El río en otoño” - Choi Yun Young