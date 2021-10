Ailee regresa con “AMY”

THE L1VE ha anunciado que la cantante Ailee lanzará su tercer álbum de estudio “AMY” el 27 de octubre.

La agencia hizo el anuncio a través de las redes sociales compartiendo el teaser del álbum, el primer trabajo de Ailee desde que fichó por THE L1VE.

Tras debutar en 2012 con el tema “Heaven”, Ailee se ha consagrado como una de las mejores vocalistas femeninas de K-pop, con una enorme habilidad interpretativa y una voz poderosa sin igual. Entre sus hits figuran “I Will show you”, “I Will go to you like the first snow” y “Evening sky”, entre otros.