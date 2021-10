ⓒYONHAP News

Corea atraviesa en estos momentos un periodo de brusca subida de precios, en sintonía con el encarecimiento de las materias primas en todo el mundo y de la saturación de las redes logísticas internacionales, las fluctuaciones de los tipos de cambio y el aumento de las cotizaciones del petróleo. De hecho, el índice de precios al consumidor muestra que los bienes al por menor subieron en Corea un 2% mensual durante seis meses consecutivos, desde abril y septiembre de 2021, mientras que los pronósticos anticipan un aumento de más del 3% en octubre.

El factor más preocupante a estas alturas es el precio de los derivados petrolíferos, como la gasolina, que el día 14 superó por primera vez en siete años los 1.700 wones por litro, y que en Seúl ya rebasó los 1.800 wones por litro, subiendo en apenas un mes un 6,1% en promedio en todo Corea. Sin embargo, lo que ennegrece más el panorama son las previsiones de que el encarecimiento del petróleo persistirá ante la escasez global de energía, el incremento de la demanda y la reducción de la producción de crudo en Estados unidos. Es más, algunas estimaciones afirman que el Intermedio del Oeste de Texas, que actualmente ronda los 82 dólares por barril, superará los 100 dólares por barril hacia finales de 2021, por primera vez desde 2014. Y para Corea del Sur los pronósticos son aún más pesimistas, considerando la devaluación del won y el subsiguiente aumento del precio de las importaciones, pues auguran que dentro del presente año la gasolina puede llegar al precio de 2.000 wones por litro.

Así, es patente a estas alturas la amenaza de la inflación, incluso en la vida diaria de los consumidores, que ahora tienen que pagar casi el doble para llenar sus canastas con huevos, tofu, aceite, productos de carne procesada y arroz. Al respecto, la Asociación Coreana de Grupos de Consumidores presenta los resultados del estudio de comparación de precios que hizo sobre 38 bienes de primera necesidad, destacando que 29 de ellos subieron de precio un 6,3% en promedio.

Ante esta coyuntura, cada vez más voces solicitan al Gobierno adoptar prontas medidas para reprimir la escalada de los precios. No obstante, eso no es tarea fácil, pues los factores inflacionarios no son tanto internos sino externos, aunque las autoridades tampoco pueden quedarse de brazos cruzados. De ahí que como primera medida valoran rebajar el impuesto sobre combustibles, al ser considerada como la más viable y efectiva en estas circunstancias para aliviar - al menos temporalmente- la carga que la subida de precios supone para los consumidores.