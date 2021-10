‘D.P.’ & Koo Kyo Hwan

D.P.





D.P. sigue las experiencias de un joven llamado Ahn Junho (interpretado por Jung Hae In) que tras ingresar en el Ejército para realizar el servicio militar obligatorio, es asignado a una unidad de policía militar a cargo de buscar y atrapar a soldados desertores, al notar sus superiores que es un tipo fuerte y silencioso con una veta de inteligencia oculta. Porque proporciona una excusa para dejar la vida reglamentada de una base militar con el fin de perseguir a los desertores, el puesto de agente de D.P., la unidad de captura de soldados desertores, en la vida real es un puesto reservado para aquellos que provienen de familias influyentes, con mucho dinero y poderosas conexiones con políticos o altos cargos del Gobierno. Dicho esto, el personaje de Ahn Junho es retratado como un joven que pese a no contar con tales conexiones, logra ser seleccionado como D.P. sobre la base de sus propios méritos. Sin embargo, pronto descubre que el puesto no es de mariposas y arcoíris.





Para atrapar a los desertores, Junho aprende de su compañero Han Hoyeol (representado por el actor Koo Kyo Hwan), un soldado de rango que le enseña que para acometer exitosamente las misiones debe pensar como quienes desertan y empatizar con ellos. Y esto es justamente lo que la serie induce a hacer a la audiencia. En los seis episodios de la serie, el dúo Junho-Hoyeol persigue a diferentes desertores y a medida que ellos van enterándose de las razones por las que esos soldados decidieron escapar de sus bases, así como de las circunstancias detrás de la deserción, el espectador también se familiariza con las historias de cada quien e incluso sentir empatía. Los series capítulos se construyen unos sobre otros de manera serializada, revelando a la vez y de forma gradual más sobre los antecedentes de vida de Junho y los traumas que sufrió, como también los de Hoyeol y otros compañeros de la unidad D.P. Y a través de ello, la serie presenta un retrato realista y condenatorio del Ejército y la cultura militar de Corea del Sur.





Rostros del cine coreano: Koo Kyo Hwan

Rostros del cine coreano: Koo Kyo Hwan





Koo Kyo Hwan debutó como actor en 2008. Desde entonces lleva una carrera prolífica, rodando al menos dos películas al año. También se desepeña como director, siendo una de las obras más destacables que dirigió y protagonizó a la vez el film ‘Fly To The Sky’, un cortometraje que presentó en 2015 y por el que obtuvo el primer premio en la sección de obras surcoreanas del decimocuarto Festival Internacional Asiana de Películas Cortas en 2016. Sin embargo, como actor, el mayor éxito le llegó con la película ‘Jane’, en la que dio vida a un travesti que guía por la vida a una adolescente desorientada. Gracias a la actuación que mostró en dicha cinta, Koo obtuvo varios premios a actor revelación del año, como el premio otorgado en el Festival Internacional de Cine de Busan, por la Asociación de Críticos de Cine de Busan y el premio Baeksang. Y fue Jane la produccion a partir de la cual ocurrió la transición de Koo Kyo Hwan del cine independiente al comercial.





Después de Jane y otro gran éxito del cine independiente, ‘Maggie’ de la directora Lee Ok Seop, a Koo Kyo Hwan le empezaron a llover ofertas de papeles y el primero que escogió para consoldar su lugar en el cine comercial fue el de un militar en la película ‘Península (반도)’ del director Yeon Sang Ho. Su actuación en esta obra fue elogiada por la crítica y por el público, además de permitirle participar en una producción aún más ambiciosa: ‘Escape de Mogadiscio (모가디슈)’ del cineasta Ryu Seung Wan, cinta en la que actuó junto con algunos de los actores más populares y talentosos del cine oreano, como Kim Yun Seok y Jo In Seong. Una película con la que grabó nítidamente su hombre en la mente del público.