[Selección BIFF2021] ‘Apartamento con dos mujeres’ & Lee Hye Young

Apartamento con dos mujeres (같은 속옷을 입는 두 여자)





En ‘Apartamento con dos mujeres’ una madre y una hija viven en perpetuo conflicto, y el film describe esa relación en un psicodrama familiar jaspeado de humor irónico, donde se muestra un agudo realismo gracias a la actuación ferozmente comprometida de sus protagonistas: Im Ji Ho en el papel de la hija, quien por este trabajo interpretativo obtuvo el premio Actriz del año en el Festival de Busan, y Yang Mal Bok, que representa a la madre.





En síntesis, la película ‘Apartamento con dos mujeres’ es una obra sobre la rabia y la exasperación que pueden marcar una relación familiar, mientras la guionista y directora de la cinta, Kim Se In, establece desde el comienzo la naturaleza claustrofóbica de la relación entre los dos personajes centrales. Lo hace, por ejemplo, en una de las escenas iniciales donde muestra a Sugyeong, la madre, sentada en el inodoro mientras su hija, Yijeong, lava su ropa interior en el fregadero, y la primera -inmediatamente después de terminar sus necesidades- simplemente se quita la ropa interior y la arroja a donde está su hija. En toda la escena, no se dice una sola palabra, sin embargo transmite claramente la tensión entre las dos mujeres que están en la escena.





La guerra no declarada entre Sugyeong e Yijeong está marcada por una vida de resentimiento y decepción. Yijeong tiene buenas razones para creer que su madre nunca la amó ni la cuidó. Sugyeong considera a su hija casi como un parásito ingrato. Dicho esto, el climax del film llega cuando a una pelea física entre Sugyeong e Yijeong, con bofetadas e incluso puñetazos y tirones de pelo, le sigue un accidente automovilístico que al final resulta no ser un accidente. En realidad, es fácil concluir que Sugyeong es una “bruja” egoísta, mientras que la actitud de Yijeong de “nada me importa” no sirve para ablandarla o solicitar la simpatía del espectador. Y es que Sugyeong parece no tener emociones. Hace lo que le da la gana y resuelve cualquier discusión a la fuerza. En una escena, se la ve llorar y el público llega a pensar que quizá no es tan ruda o insensible como aparenta. Sin embargo, la cámara retrocede lentamente, mostrando que lo que la hace llorar es el picante del ají que está comiendo. Esa clase de cinismo y humor punzante está dispero a lo largo de la cinta, sobre todo en aquellas escenas mudas que ofrecen una descripción mucho más nítida de la relación central de la historia o de los personajes que un diálogo.





Rostros del cine coreano: Lee Hye Young





Lee Hye Young debutó como actriz de teatro en 1981. Su incursión en el cine fue un año después, en 1982. Desde entonces trabajó incesantemente, convirtiéndose en una de las actrices más prolíficas de la década de 1980. En esa etapa rodó algunas de las producciones más famosas de su filmografía, como ‘Viajero de invierno (겨울 나그네)’, un estreno de 1986, y ‘La edad del éxito (성공시대)’ de 1988.





La carrera de Lee Hye Young como actriz alcanzó la cúspide en 1992 gracias a la película ‘Myeongja Akiko Sonia (명자 아끼꼬 소냐)’, del director Lee Jang Ho, por la que obtuvo varios premios, incluidos Cheongryong Awards y Daejong Awards, considerados los reconocimientos más prestigiosos del cine coreano. Sin embargo, Lee Hye Young hizo un alto en su carrera tras estrenar el largometraje ‘Peluqueros (헤어드레서)’ en 1995, para regresar triunfalmente, interpretando el papel principal de la película ‘Sin sangre ni lágrimas (피도 눈물도 없이)’ del director Ryu Seung Wan, un estreno de 2002.





La filmografía de Lee Hye Young claramente denota las características y preferencias de esta actriz, de fuerte personalidad y carisma. Todos los papeles que interpretó desde su debut presentan un aura y una textura similar: mujer resistente, decidida, algo rebelde y que no transige ante nada. Y esta imagen la preserva Lee Hye Young hasta hoy, incluso en los roles que ejecutó en televisión. En su última película, ‘In front of your face (당신 얼굴 앞에서)’ del director Hong Sang Soo, podría decirse que se quita esa dura capa y muestra una cara más vulnerable, reemplazado su carisma inquebrantable por otro más suave.