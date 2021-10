Temas instrumentales de viento

En los tiempos de Silla Unificada, hace casi 1400 años, los seis instrumentos de cuerdas y viento más difundidos eran conocidos como “Samhyeon y samjuk”. Samhyeon, significa “tres instrumentos de cuerdas”, y aludía a las cítaras gayageum, geomungo y bipa; “samjuk”, que significa “tres flautas de bambú”, hacía referencia al daegeum, junggeum y sogeum. Las cítaras gayageum y geomungo se siguen tocando en la actualidad, pero la bipa se perdió en los recovecos de la historia. La misma suerte corrieron las flautas junggeum y sogeum. Sin embargo, en los tiempos modernos se volvió a poner de moda el sogeum. ¿Cómo es posible? La flauta sogeum de los tiempos de Silla sobrevivió hasta mediados del periodo Joseon cuando fue reemplazada por una flauta china llamada “dangjeok”, que significa literalmente “flauta de la dinastía Tang”. Esta flauta, que se toca de manera traversa, fue modificada después de la independencia de Corea para ser utilizada en las clases de música de los colegios y se le puso el nombre de “sogeum”. Es una flauta que se destaca por sus sonidos agudos y claros.

“Mañana” - Han Chung Eun en el sogeum





Sogeum significa literalmente “pequeña flauta” y significa lo opuesto de “daegeum”, que quiere decir “flauta grande”. Además de la diferencia de tamaño, el daegeum tiene un orificio especial que se llama “cheonggong”. Es un agujero recubierto de una membrana de junco que se encuentra entre la boquilla y los orificios donde se ponen los dedos. Cuando se sopla por el instrumento, vibra la membrana del cheonggong y se produce un sonido vibrátil muy particular. Algunos opinan que es un sonido irritante, pero una vez que uno se acostumbra, se le toma gusto a este sonido tan particular del daegeum. Para que se den una idea de lo importante que es este sonido, el nivel de dominio del daeguem se mide por la capacidad que tiene el ejecutante de hacer vibrar la membrana del orificio cheonggong. Pero la siguiente pieza que escucharemos no es de la flauta daegeum sino de la flauta tungso. Ambos instrumentos, además de tener un tamaño parecido, tienen el orificio cheonggong. La diferencia radica en que mientras el daegeum se toca de forma traversa, el tungso se toca de forma vertical. Antiguamente el tungso era un instrumento muy difundido, tanto en la corte real como entre los particulares. Sin embargo, fue perdiendo popularidad y en la actualidad solo se toca como acompañamiento de la danza del león de Bukcheong.

“Payeongok” (danza del león) - Dong Seon Bon en el tungso





Les hablaré ahora de un instrumento de viento mucho más familiar que se llama “danso”. Literalmente significa “tungso corto”. Sin embargo, el término “so” alude en realidad a todos los instrumentos de viento que se tocan de forma vertical como el tungso, como el tapyeongso o el piri. El danso no aparece mencionado en los documentos antiguos, por lo que parece ser de invención reciente. Al principio es difícil hacer sonar esta flauta, pero una vez que se aprende, es fácil de tocar y muy agradable al oído. Por esta razón, el danso es el instrumento que los niños aprenden a tocar en primer lugar para familiarizarse con la música tradicional. La última pieza que escucharemos es para danso y fue compuesto por un músico norcoreano.

“Primavera en el puesto de guardia” - Lee Yong Gu en el danso