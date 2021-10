Huh Gak ficha por Big Planet Made

ⓒ Big Planet Made

El cantante Huh Gak se ha unido a Big Planet Made (BPM) tras finalizar el contrato con su anterior agencia, con la que estuvo 11 años.





El día 17, Big Planet Music anunció la firma de un contrato en exclusiva con Huh Gak y se comprometió a ofrecer todo el apoyo posible al cantante.





En tanto, el propio artista también compartió la noticia con sus fans, prometiéndoles regresar pronto con buena música y diversas actividades.





Huh Gak se dio a conocer públicamente en 2010 a través del programa de audición “Superstar K2”, donde demostró una gran habilidad para el canto, al culminar como ganador.





Tras su debut oficial con el single “As Always”, Huh se consolidó como el cantante de baladas más representativo de Corea, y ha cosechado éxito tras éxito con canciones como “Hello”, “The Person Who Once Loved Me”, “I Told You I Wanna Die” y “Miss You”.