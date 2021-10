Nuevo mínimo histórico de nacimientos en Corea

ⓒYONHAP News

En agosto nacieron en Corea del Sur unos 22.000 bebés, un 0,5% menos que hace un año, marcando nuevo mínimo histórico mensual. En paralelo, las muertes superaron a los nacimientos por vigésimo segundo mes consecutivo, con lo que la población nacional disminuyó en unos 22.000 habitantes entre enero y agosto de 2021.





Según la Oficina Nacional de Estadística, en el país nacieron 22.291 niños en agosto, el menor volumen registrado en dicho mes desde 1981, cuando empezaron a recopilarse datos relacionados. Esto implica que, en lo que va de año, los nacimientos remitieron un 3% respecto a 2020.





También registraron un mínimo histórico mensual las bodas, con 14.720 matrimonios en agosto, dato que refleja un descenso del 2,1% respecto al año anterior, principalmente por el menor volumen de población en edad de casarse, factor que a la vez afecta a la tasa de natalidad.





En cambio, el número de muertes va en ascenso, acorde al aumento de población en edad avanzada. Así, entre los meses de agosto de 2020 y de 2021, el país registró un 2,1% de decesos, cifra que también supone un hito mensual, con 25.821 fallecimientos. El dato indica que ese mes Corea del Sur registró una caída poblacional natural de 3.530 personas, cifra que marca la diferencia entre el total de nacimientos y de muertes en agosto.





Pero la disminución poblacional no es un fenómeno nuevo en Corea, al tiempo que reiterados análisis afirman que las políticas gubernamentales para combatir la la baja natalidad y el envejecimiento resultan son poco efectivas y deben ser reorientadas. De hecho, desde hace años cada vez más voces solicitan medidas integrales, más allá de ofrecer incentivos o subvenciones a la natalidad, sino también promover el bienestar laboral y de vivienda, la calidad de vida de los ciudadanos, los servicios educativos y de cuidado infantil, etc. En base a los datos, dicha opinión no ha calado suficiente en las propuestas gubernamentales.