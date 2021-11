La canción folklórica “Changbu Taryeong”

En Corea hay muchos artistas multifacéticos que, además de cantar y bailar muy bien, tocan instrumentos musicales. Incluso ha ocurrido más de una vez que un músico cobrara mayor fama fuera de su área de especialización. Es el caso de Jeon Tae Yong. Jeon Tae Yong nació a principios de los años 1920 en un pueblo de la provincia de Gyeonggi-do y comenzó a estudiar música a los 15 años. Fue un reconocido maestro de la música chamánica y del violín haegeum, pero era capaz de reemplazar a la perfección a cualquier instrumentista en las actuaciones. Evidentemente tenía grandes dotes para tocar cualquier instrumento musical. Sin embargo, su nombre quedó en la historia por su interpretación vocal del “Changbu Taryeong”, que era la canción se cantaba al final de los ritos chamánicos para que todos los presentes se unieran cantando y bailando. Jeon Tae Yeong nunca había cantado en público hasta que alguien le pidió que cantara en mitad de una actuación. Jeon Tae Yong eligió el tema “Changbu Taryeong” y todos se quedaron maravillados de su voz. Eso lo llevó a grabar un disco con las canciones que solía cantar en privado, lo que a lo postre lo convirtió en el intérprete más famoso de “Changbu Taryeong”.

“Changbu Taryeong” - Jeon Tae Yong





En los tiempos antiguos, cuando la vida era eminentemente comunitaria, todos los miembros de un pueblo participaban en la organización de bodas, funerales o el sexagésimo cumpleaños de un mayor. Además de participar de los festejos propiamente dichos, ayudaban en las tareas de la cocina y luego se repartían los platos preparados. En esas ocasiones festivas, era muy común que los hombres mayores se embriagaran y se pusieran a cantar y bailar para mostrar su contento. Aunque no cantaran bien, lo hacían con alegría y entusiasmo. Ese es precisamente el encanto que tiene el “Changbu Taryeong”. Este tema es una de las canciones más representativas de la música folklórica de la provincia de Gyeonggi-do y se entonaba originalmente en los ritos chamánicos para invocar el favor del dios protector de los músicos. En el chamanismo coreano, los ritos son oficiados por chamanas, es decir, por mujeres, por lo que los varones se encargaban de tocar los instrumentos de percusión. Estos músicos recibían el nombre de “changbu”. Si tenemos cuenta que Jeon Tae Yong fue antes que nada un reputado instrumentista, no extraña que cantara tan bien el Changbu Taryeong. Los invito a escuchar una versión jazzística:

“Changbu Taryeong” - Lee Hee Moon y Prelude





La última versión de “Changbu Taryeong” que escucharemos es bastante especial porque su letra es un famoso poema que compuso Gyeongho, que fue uno de los monjes budistas más importantes del período Joseon. A los nueve años emprendió el camino del sacerdocio y del estudio de las escrituras budistas. Un día que estaba de camino hacia Hanyang para ver a su mentor, se encontró con una fuerte tormenta. No podía pedir refugio en las casas del pueblo porque había una epidemia infecciosa, así que tuvo que pasar la noche tiritando debajo de un árbol. Esa experiencia le hizo ver que la vida y la muerte no son muy diferentes, tal como enseñaban los textos búdicos. A partir de entonces estudió con mayor ahínco y finalmente alcanzó la Iluminación. El poema que compuso y fue utilizado como letra del Changbu Taryeong se llama “Ipsanga” y dice más o menos así: “El mundo no es más que un sueño. / Aprendí esta enseñanza en lo más profundo de la montaña. / Allí escuché el suave sonido de los pájaros y el agua / y también a las enredaderas de la uva y la grosella silvestre subiendo por el tronco de un altísimo pino. / Buscaré un lugar entre las enredaderas y los árboles para construir una pequeña choza / e invitaré a mis amigos a recitar poemas o a encender un incienso”.

“Ipsanga” - Kim Yong Woo