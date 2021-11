Candidatos presidenciales

ⓒKBS News

Los principales partidos de Corea ya eligieron a sus candidatos para los próximos comicios presidenciales, y la clase política se aboca de lleno a la carrea electoral.

El primero en finalizar las primarias fue el oficialista The Minjoo, que el 10 de octubre definió la candidatura del entonces gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, que si bien tiene vasta experiencia como jefe de gobiernos regionales, nunca ha ocupado un escaño parlamentario.

Mientras, el último en elegir a su candidato presidencial fue el opositor Poder del Pueblo, en el que el ex fiscal general Yoon Seok Youl fue votado para representar al partido en las venideras elecciones. Al igual que su rival oficialista, no posee experiencia legislativa, además de ser un político “novato”. Sin embargo, es una personalidad en cierta medida simbólica para el bando opositor, pues aún después de ser nombrado por el propio presidente Moon Jae In, fue presionado para dimitir por rebelarse contra la reforma de la Fiscalía impulsada por el actual Ejecutivo.

Otras formaciones que ya tienen candidato presidencial son el Partido Justicia y el Partido del Pueblo, que eligieron como tal a Sim Sang Jung y Ahn Cheol, Soo respectivamente. La primera, una de las más representativas del bando progresista, ejerció como diputada nacional durante cuatro legislaturas y fue candidata en las pasadas elecciones presidenciales. En el caso de Ahn, este es su tercer intento de llegar a la Presidencia, después de los comicios de 2012, cuando se postuló como independiente, y de las elecciones de 2017 donde obtuvo el 21,4% de los votos como candidato de Poder del Pueblo.

Centrando la atención en los dos candidatos que lideran en estos momentos las encuestas electorales, cabe destacar el claro contraste entre las estrategias de Lee Jae Myung de The Minjoo y Yoon Seok Youl de Poder del Pueblo. Pues mientras que el primero aboga por dar continuidad a las reformas iniciadas por el Gobierno de Moon Jae In, recalcando como sus fuertes su diligencia y capacidad ejecutora, el segundo lleva un eslogan anti Moon Jae In. Asimismo, ambos se enfrentan a escándalos bastante serios, Lee relacionado con un plan urbanístico que promovió en Daejang-dong mientras ejercía como alcalde de Seongnam, en torno al cual existen sospechas de favoritismo y corrupción, y Yoon por acusaciones de que instigó a políticos opositores a denunciar a personalidades que iban contra sus intereses como fiscal general.

En cuanto a Ahn Cheol Soo, la incógnita de muchos votantes es si al final buscará aliarse con algún otro candidato, si bien tanto él como Sim Sang Jung de Partido Justicia expresararon que mantendrán su candidatura hasta el día de las elecciones.