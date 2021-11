Jung Yong Hwa vuelve con un concierto presencial

TWICE ha batido su propio récord con el nuevo álbum que vio la luz el 12 de noviembre, bajo el nombre de “Formula of Love: O+T=<3”.





Según informó JYP Entertainment, el 10 de noviembre el tercer álbum de estudio de TWICE, “Formula of Love: O+T=<3” superó los 630.000 pedidos anticipados, 130.000 más que con su álbum anterior “Taste of Love” el pasado junio, que logró llegar al puesto nº6 del listado de álbumes “Billboard 200”.





“Formula of Love: O+T=<3” tiene 17 pistas, incluiyendo el tema principal “SCIENTIST”, una creación de Tommy Brown - mente creativa tras diversos éxitos de Ariana Grande y Justin Bieber- y trata sobre la sencillez del amor.





TWICE retransmitió su regreso en vivo el 12 de noviembre a las 12 p.m. (hora de Corea) y lanzó el álbum a las 2 p.m. del mismo día.