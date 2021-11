Impacto de escasez de urea en economía coreana

ⓒ YONHAP News

La actual escasez de soluciones acuosas de urea está sacudiendo a la economía coreana. La falta de este compuesto químico es tal que amenaza con generar turbulencias en numerosos sectores, desde el sistema de transporte y red de distribución, hasta la producción de fertilizantes agrícolas y precios de los alimentos. Es más, preocupa que pueda provocar un efecto dominó en los servicios de las plantas eléctricas y derive en una crisis energética en invierno. Sin ir más lejos, el problema de suministro de urea ya se ha expandido a los autos de combustión diésel. Se estima que en Corea hay diez millones de vehículos diésel, de los que cuatro millones usan una solución acuosa de urea. Dos millones de ellos son camiones de carga, lo que implica que la falta de este compuesto puede afectar al sistema de distribución y transporte, y dificultar la producción y operativa de varios sectores, como siderurgia y automotriz, entre otros. La solución acuosa de urea se usa como catalizador para reducir los gases nocivos de los vehículos diésel, al descomponer la emisión de óxido de nitrógeno en nitrógeno y agua. Es una materia prima clave para que los autos diésel puedan seguir circulando por las carreteras y cumplan las normas ambientales. El problema es que el 97% de la urea que utiliza Corea proviene de China y el 15 de octubre las autoridades chinas decidieron limitar la exportación de fertilizantes y compuestos químicos, incluida la urea, por la crisis energética que atraviesa. En concreto, la producción de urea en China cayó ante la escasez del carbón, derivada en parte de las tensiones entre el gigante asiático y Australia.





Pero no todo son malas noticias. Se prevé que pronto llegarán unas 19.000 toneladas de urea de China que estaban a la espera de trámites aduaneros. Dicho monto, junto con las existencias actuales, será suficiente para elaborar 57.000 toneladas de solución acuosa de urea y cubrir la demanda durante los próximos meses. Los cargamentos por llegar dan un respiro a la economía coreana, pero no son una solución definitiva, pues las autoridades chinas no han levantado las restricciones a la exportación de productos químicos como la urea. Otro componente que ha comenzado a escasear es el magnesio. Casi un 85% de la producción mundial del magnesio proviene de China, y aumenta la preocupación ante la falta de este material clave para la industria del acero, automotriz, celulares y baterías, es decir, las más relevantes de Corea, pues China ha empezado a cerrar el grifo y es difícil encontrar productores alternativos. La crisis de urea surgió con la disputa entre China y Australia, y ha generado un efecto mariposa nivel global, del cual la economía coreana no ha logrado escapar. Y ahora los expertos urgen al Gobierno a priorizar la falta de este producto químico y a adoptar medidas oportunas con perspectiva a largo plazo.