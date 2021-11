Wiki-ídol: Choi Soo Bin (TXT)

ⓒ BIGHIT MUSIC

Choi Soo Bin, más conocido simplemente como Soo Bin, nació el 5 de diciembre del 2000, y desde su debut en 2019 como parte del grupo Tomorrow x Together, fue uno de los idols más prometedores de la generación Z. Esta banda, más comúnmente conocida por su acrónimo TXT, se distinguió del resto por no asignar a cada uno de sus integrantes un rol específico, bien como bailarín o cantante. Pero eso no impidió perder de vista o que brillara menos la persona al frente del grupo: hablamos, por supuesto, de Soo Bin quien por su edad a medio camino entre sus compañeros más adultos y más jóvenes, logró naturalmente esa posición gracias a su personalidad abierta con el resto. Eso hizo de este joven algo más que un líder coronado por su simple carisma, y lo convirtió en alguien capaz de estar presente en los momentos claves, cuando el grupo más lo necesitaba.





ⓒ BIGHIT MUSIC