MAMAMOO llega a la gran pantalla

MAMAMOO lanzará una película titulada “MAMAMOO 2021 WAW Concert: The Movie”.





Con una duración de 102 minutos, mostrará las actuaciones del concierto virtual “WAW”, que tuvo lugar el 28 de agosto para celebrar el séptimo aniversario de debut, así como imágenes especiales del “making off”.





También incluye actuaciones en vivo con los 25 temas más exitosos de MAMAMOO, como “Where are we now”, “Mr.Ambiguous”, “Um Oh Ah Yeh”, “You’re the best” y “Starry Night”, entre otros.





La película se estrenará el 3 de diciembre en las salas de cine de CGV.