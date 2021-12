Poemas hechos canciones

Si un poema es una serie de palabras que transmiten un sentido, una canción es entonar esas palabras con una melodía que resalte aún más ese sentido. En la Corea tradicional, existían varios géneros líricos que consistían en poemas a los que se les había puesto música. Por ejemplo, estaban el gagok y el sijochang, que eran poemas sijo musicalizados. También estaba el gasa, que era una canción basada en un poema, que a diferencia del sijo, era de larga extensión y sin forma fija. Por último, estaban los sichang, que eran canciones que derivaban de poemas chinos. La primera pieza que escucharemos es una canción de este tipo, es decir, un sichang llamado “Gwansanyungma”. Este poema fue compuesto a fines del período Joseon en el examen para acceder a los cargos gubernamentales por un estudioso llamado Shin Gwang Su. Empieza así: “El río en otoño parece tan quieto que hasta los veces se ven fríos./ Sobre la glorieta atravesada por el viento del oeste, hay un hombre solo y de pie...”. Es un poema lleno de sentimientos patrióticos que se inspira en un poema chino que habla de la devastación causada por la guerra. Seguramente por el tono melancólico de los primeros versos, el poema se convirtió en canción de inmediato y fue muy popular entre las gisaeng o cortesanas de Pyongyang.

“Gwansanyungma” - Kim Kwang Suk





Si bien la canción “Gwansanyungma” que acabamos de escuchar describe muy bien la melancolía del otoño, es muy difícil que pueda ser apreciada por el público moderno por su ritmo excesivamente lento. Tampoco ayuda mucho la letra, ya que se basa en un poema chino y solo suena a sílabas aisladas. Estos inconvenientes impulsaron a los músicos jóvenes de hoy en día a ponerles música más moderna a los poemas coreanos, pero manteniendo los métodos de canto tradicionales. Escucharemos dos canciones de este tipo. La primera se llama “En el templo Seonwunsa”, que comienza diciendo así: “Toma su tiempo que florezca una flor, pero no tarda nada en marchitarse. Antes de que pudiera contemplarla con detenimiento, antes de que pudiera pensar en mi amado, ya se había marchitado”. La segunda canción se llama “Un nombre que añorar” y comienza de este modo: “Cuán feliz sería si pudiera vivir con un nombre guardado en el corazón. Cerraría los ojos para que venga a mí y lo abrazaría con el pecho latiéndome fuerte, pero solo estoy llena de añoranza”. Ambas canciones tienen el acompañamiento musical de un piano.

“En el templo Seonwunsa” - Kang Kwon Sun

“Un nombre que añorar” - Kim Na Ri





Las dos canciones que acaban de escuchar fueron entonadas según el método tradicional de canto jeongga. Este género de canción tradicional es muy difícil de preservar, pues el público moderno, acostumbrado al rap y a los ritmos rápidos, difícilmente puede digerir los ritmos fastidiosamente lentos y largos del gagok o sijochang. Los jóvenes que se interesan en el jeongga, tienen que hacer el doble o triple de esfuerzo porque, además del aspecto musical, tienen que estudiar escritura china y el contexto histórico y cultural para comprender y transmitir adecuadamente el género. Y los pocos que se especializan en el jeongga, casi no encuentran oportunidades de cantar y desplegar lo aprendido una vez graduados. Por esta razón, se han hecho muchos intentos de superar estas dificultades a través de diferentes abordajes; por ejemplo, utilizando métodos de canto más asequibles al público moderno o traduciendo los poemas chinos al coreano. La última pieza que escucharemos es de este tipo. Se llama “Tamchun”, se basa en un antiguo poema chino, pero su letra, que ha sido traducida al coreano, comienza diciendo así: “Ya llegó la primavera, pero aunque la he buscado todo el día, no la he encontrado”.

“Tamchun” - Souljigi