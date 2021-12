‘Spiritwalker’ & Yoon Kye Sang

Spiritwalker (유체이탈자)





Al despertar en la escena de un accidente automovilístico, Ian tiene una herida provocada por un disparo pero no recuerda su identidad. Tras negarse a recibir tratamiento médico, descubre que su espíritu no solo está en el cuerpo de otra persona, sino que salta a otro anfitrión dos veces al día. Aunque estos cambios de cuerpo inicialmente parecen ser aleatorios, la reaparición de rostros y lugares pronto hace que Ian crea que estos cuerpos que va ocupando están de alguna manera conectados. Y cuando de pronto se ve en medio de un plan que involucra a una compañía farmacéutica en la sombra y representantes despiadados del inframundo de Seúl, Ian se propone llegar al fondo de las cosas. Mientras habita en un gángster que opera en un club nocturno sórdido, se encuentra con Jina, que parece estar buscando a Ian, sin embargo no le reconoce ya que él está en el cuerpo de un mafioso y ahora le considera una amenaza por su temible apariencia. De ahí, Ian no tiene otra alternativa que depender de un vagabundo, máxime porque parece tener algún conocimiento sobre la experiencia que está viviendo, consistente en cambiar de cuerpo cada doce horas.





El cambio de cuerpo se maneja claramente en la película Spiritwalker, pero carece de novedad o audacia performativa. Los saltos se logran a través de efectos especiales pulidos, como por ejemplo la transformación repentina de un apartamento en una cafetería, con algunas tomas extendidas excelentemente realizadas, mientras que el personaje principal, Ian, explora nuevos entornos. Aquí destaca el trabajo interpretativo del actor Yoon Kye Sang, que desempeña el papel principal con drásticos cambios de vestuario, peinado e incluso de físico, ya que su personaje hasta llega a ocupar el cuerpo de una persona con una pierna lesionada. Su personalidad nunca cambia, sin embargo, los cambios de cuerpo se usan en el film básicamente para aumentar la tensión y maximizar el ambiente de urgencia, imponiendo límites de tiempo para la acción que ejecuta el personaje de Ian. Así, como era de esperar, el límite de las doce horas tiende a coincidir con circunstancias cada vez más desesperadas, que obligan al personaje central a buscar información crucial en una tarjeta de memoria, a tratar de escapar de un coche que se hunde, etc.





ⓒJUST Entertainmet

Rostros del cine coreano: Yoon Kye Sang





Yoon Kye Sang debutó como actor en 2004 mientras estaba en la cima del éxito como miembro de G.O.D. La película que marcó el inicio de su filmografía fue ‘Flying Boys (발레교습소)’ de la directora Byun Young Joo. Entonces, no era tan común como en la actualidad que artistas de k-pop compaginaran su carrera musical con la actuación, de ahí que la incursión de Yoon no fue vista con buenos ojos. Sin embargo, su actuación en dicha película fue suficiente como para callar las críticas negativas. Incluso permitió a Yoon Kye Sang obtener el premio Baeksang a actor revelación del año. Así, arrancó su carrera de actor, en la que se concentró en llenó tras la disolución del grupo G.O.D. en 2005, aunque dejó pasar tres años hasta retomar plenamente la actuación para la pantalla grande.





La película con la que Yoon Kye Sang se lanzó de lleno al mundo del séptimo arte fue ‘Seis años de noviazgo (6년째 연애중)’, una comedia romántica que coprotagonizó con la actriz Kim Ha Neul. Sin embargo, la obra que corroboró su talento y seriedad para la actuación no fue esa sino otra estrenada el mismo año, en 2008. El film en cuestión es ‘Beastie Boys (비스티 보이즈)’ del director Yoon Jong Bin, en el que dio vida a un hombre de compañía. Se informa que para representar con verosimilitud el papel de un hombre que se gana la vida cortejando a mujeres en bares y engañándolas con falsas promesas de amor, hasta tomaba alcohol cada vez que podía mientras rodaba para experimentar la vida que realmente llevaban esos hombres de la noche.





Posteriormente, en la carrera de Yoon Kye Sang apareció una producción muy importante, prácticamente la primera que le convirtió en actor taquillero y que además le permitió cambiar totalmente de imagen, creando un modelo de villano nunca antes visto en el cine coreano. Esa película fue ‘The Outlaws (범죄도시)’, un estreno de 2017 donde personificó a un despiadado delincuente coreano-chino, un personaje que hasta ahora figura como el mejor de la filmografía de Yoon Kye Sang.